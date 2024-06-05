لجميع موظفي القطاع الخاص والحكومي “بمناسبة عيد الأضحى” .. حقيقة زيادة الراتب 1000 جنية!

بدأ العديد من الاشخاص يبحثون عن حقيقة زيادة الراتب 1000 جنيه في هذه الفترة بمعنى أن انتشرت هذه الاخبار على مواقع السوشيال ميديا بشكل كبير وتداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك الأشخاص يرغبون في معرفة حقيقة هذا الخبر حيث ان وزارة المالية لم تعلن بشكل رسمي عن أي زيادات للرواتب في هذه الفترة ولكن كانت زيادات في الفترة عن ماضيه بعد أن تم تحديد الحد الادنى للأجور 6000 جنيه وذلك للدرجة الوظيفية السادسة وسوف نعرض لكم بعض التفاصيل بشأن زيادة رواتب الموظفين خلال الفقرات التالية.

حقيقة زيادة الراتب 1000 جنية

وزارة المالية نفت من انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة رواتب الموظفين 1000 جنيه حيث ان مجلس الوزراء قال ان هذه الاخبار شائعة وليس لها اي اساس من الصحة وان اخر زياده تم الإعلان عنها في شهر مارس الماضي 2024،وذلك لمساعدة المواطنين على الاعباء المعيشية ومواجهة الغلاء والظروف الاقتصادية للبلاد وتحسين مستوى معيشتهم.

تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو

وزارة المالية أعلنت عن تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو وذلك بسبب اقتراب عيد الاضحى المبارك وايضا بسبب انتهاء السنة المالية في شهر يوليو 2024 لذلك من المقرر أن يتم صرف الرواتب في يوم 9 من شهر يونيو 2024 والتي سوف تكون لمدة خمس أيام متتالية، حيث انها سوف تكون حتى يوم 13 يونيو 2024 بالإضافة الى ان عيد الاضحى سوف يكون يوم الأحد الموافق 16 من شهر يونيو العام 2024 وسوف تكون اجازة عيد الاضحى بشكل رسمي لمدة أسبوع بالتزامن مع الاجازات الأسبوعية لجميع.