الان الشهادة هُنا.. LINK نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بكل المحافظات عبر بوابة الأزهر الشريف

أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 منذ عدة أيام، حيث أكد المسؤول أنه خلال الأيام الماضية تم الانتهاء من مراجعة جميع أوراق إجابات طلاب الصف الثالث الإعدادي، فلقد انتهي الطلاب من تأدية امتحانات نهاية العام في يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، ومن المتوقع الإعلان عن تلك النتائج في الوقت الحالي، ومن أجل التيسير على أولياء الأمور والطلاب أتاحت مشيخة الأزهر خدمة الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

أكد مصدر موثوق أنه خلال الساعات الماضية قام شيخ الأزهر باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بجميع المحافظات، وأضاف المصدر أنه جاري العمل الآن على رفع الكشوفات على الموقع الرسمي، كما يتم تجهيزها من أجل إتاحتها بكافة المعاهد الأزهرية، ومن ناحية أخرى أوضح المسؤول أنه سيتم تكريم الطلاب المتفوقين الحاصلين على الدرجات النهائية خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى توزيع الهدايا القيمة عليهم، وذلك تكريماً لهم ودعمهم في مواصلة مشوارهم التعليمي بنجاح.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 برقم الجلوس

وفرت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 برقم الجلوس والاسم فقط عبر بوابة الأزهر الشريف، وذلك للتسهيل والتيسير على أولياء الأمور وأبنائهم، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية: