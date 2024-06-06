“مجموعك هيجيب ولا لا؟” مؤشرات تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية جميع المحافظات وأهم شروط التقديم

تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية يتزايد عليه البحث في الفترة الحالية من قبل الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، من هؤلاء الحاصلين على الدرجات المرتفعة والراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض العسكري في مصر بعد الإعدادية، وتجدر الإشارة إلى أن التمريض العسكري له الكثير من المزايا أبرزها الرواتب المجزية والعمل سريعًا، ومن المقرر أن يتم الإعلان في الفترة المقبلة عن التنسيق من جانب القوات المسلحة ومن ثم يبدأ التقديم للطلاب الحاصلين على المجموع، وهذا ما نوضحه لكم في التقرير التالي.

تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية 2024

جميع الطلاب وأولياء الأمور من الراغبين في التقديم على التمريض العسكري يبحثون بحثًا مضنيًا عن نتيجة تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية 2024 لجميع محافظات مصر، ومن المتوقع أن يأتي بزيادة تبلغ 1% عن تنسيق العام الماضي، ونقدم لكم الآن مؤشرات التنسيق ولكنها غير رسمية حتى الآن فهي مجرد توقعات ففقط:-

محافظة القاهرة 225 درجة.

توقعات تنسيق التمريض العسكري 2024 لمحافظة سوهاج 223 درجة.

محافظة جنوب سيناء 225 درجة.

التنسيق لمحافظة الشرقية 228 درجة.

محافظة الفيوم 219 درجة.

محافظة الإسكندرية 218 درجة.

محافظة الوادي الجديد 220 درجة.

توقعات التنسيق لمحافظة مرسى مطروح 206 درجة.

محافظة القليوبية 217 درجة.

توقعات التنسيق لمحافظة كفر الشيخ 222 درجة.

محافظة دمياط 205 درجة.

محافظة بني سويف 216 درجة.

توقعات تنسيق محافظة المنوفية 225 درجة.

شروط التقديم على التمريض العسكري 2024

هناك عدد من الشروط التي تلزم للتقديم على التمريض العسكري 2024 بعد الإعدادية، وتلك الشروط تتمثل في أن يكون الطالب مصري الجنسية من أبوين مصريين، ويجب ألا يزيد العمر عن 18 عامًا، مع أهمية أن يجتاز الطالب كافة الاختبارات الطبية والرياضية والنفسية واختبار الهيئة، كما يشترط ألا تكون البنت المتقدمة متزوجة قبل التقديم، مع وجوب حصولها على الموافقة من ولي الأمر على عدم زواجها خلال مدة الدراسة في التمريض العسكري، وقبل كل تلك الشروط فيجب أن يكون الطالب/ة حاصل/ة على الدرجات المقررة لدخول التمريض العسكري.