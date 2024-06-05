سجل الآن … خطوات التسجيل فى منحة البطالة في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة للتسجيل 

تأتي منحة البطالة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الجزائر خاصة مع تزايد معدلات البطالة بين الشباب وتسعى الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال هذا البرنامج إلى تقديم الدعم المالي والمساعدة في التدريب والتوظيف مما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على العاطلين عن العمل وتعزيز فرصهم في سوق العمل ولكن هناك شروط الحصول على منحة البطالة في الجزائر لعام 2024 وخطوات التسجيل وفقا لتوضيحات الوكالة الوطنية للتشغيل تابعونا لمعرفة التفاصيل.

شروط التسجيل فى منحة البطالة في الجزائر 2024

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم لا يزيد عمره عن 40 عاما.

يجب أن يكون المتقدم عاطلا عن العمل.

يجب على المتقدم أن يكون مسجلاً في الوكالة الوطنية للتشغيل كباحث عن عمل.

يجب أن يكون المتقدم مسجل في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

خطوات التسجيل فى منحة البطالة في الجزائر 2024