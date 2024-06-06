mlazemna نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول بعموم المحافظات العراقية

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول ، وقد انتهت الاختبارات رسميا الآن في جميع المواد الدراسية سواء الرئيسية أو الفرعية ، وتبدأ وزارة التربية العراقية في الأيام المقبلة في تصحيح ومراجعة أوراق الطلاب في كافة المحافظات على أن تعلن النتيجة في خلال الأيام المقبلة والتي عادى ما تستغرق ثلاث أسابيع كاملة من اجل الإعلان والرفع وتعلن نتيجة اختبار نهاية العام مركزيا وإلكترونيا عبر موقع نتاجنا التعليمي ، نقدم إليك الآن جميع التفاصيل المعلقة بالاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2024 بالعراق.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

يعيش حاليا الطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط حالة من الانتظار عقب أن انتهوا من أداء امتحانات الدور الأول، من اختبارات الفصل الدراسى الثاني بجميع المدن العراقية في الأيام الماضية، وسوف تبدأ الآن الإدارات التعليمية بجميع المدن العراقية في تصحيح ومراجعة أوراق الطلاب وعقب أن تنتهى كل محافظة عراقية من تصحصح أوراق طلابها سوف تعلن عن اعتماد نسب النجاح ورفعها النتيجة إلكترونيا على موقع نتائجنا التعليمي.

موقع نتائجنا الثالث المتوسط 2024

يعتبر موقع نتائجنا التعليمي من اهم المواقع الى تعلن من خلاله نتائج الطلاب إلكترونيا فور أن تعتمد ويوفر نتيجة كل محافظة عراقية على حدى في كشف واحد به نتائج جميع المدارس التابعة لها ، ويقم كل طالب باستخراج الانتيجة من كشوفات، واليك تفاصيل استعلام عن النتيجة إلكترونيا: