متاح الآن .. تعرف على أهم التفاصيل التي تخص فتح التسجيل في برنامج عدل ٣ في الجزائر والأوراق المطلوبة

أعلن الرئيس عبد المجيد تبون يوم الخميس الفائت، خلال لقائه مع وجهاء وأعضاء المجتمع المدني في ولاية خنشلة، عن فتح باب التسجيل في برنامج عدل 3 ابتداء من الخامس من يوليو القادم وأكد الرئيس تبون على أهمية استجابة الحكومة لانشغالات المجتمع المدني وممثلي الأعيان، وذلك لتوفير الوحدات السكنية في أقرب وقت ممكن كما أشار إلى أنه تم تأمين حوالي 2000 وحدة سكنية ريفية لتلبية احتياجات السكان المحليين وتحسين ظروفهم المعيشية.

طريقة التسجيل في سكنات برنامج عدل 3

أعلنت الجهات الرسمية في الجزائر أنه يتعين على المتقدمين استيفاء كافة الشروط المطلوبة ليتمكنوا من التسجيل بنجاح في البرنامج وتبذل الحكومة جهودا حثيثة لضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوياتهم المعيشية وتسعى الدولة من خلال هذه المبادرة إلى توفير فرص أفضل وتلبية احتياجات المجتمع، مع التركيز على تعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لسكان البلاد:

يمكن للراغبين في التسجيل في البرنامج القيام بذلك عبر الموقع الرسمي لوكالة عدل الإلكتروني.

يبدأ المتقدم بملء نموذج الطلب عن طريق إدخال كافة المعلومات الشخصية المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليه تحميل كافة الوثائق المطلوبة وإرفاقها إلكترونيا، ومن ثم الضغط على زر الإرسال لإتمام عملية التقديم.

ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3 للشباب؟

تم الإعلان عن متطلبات تسجيل سكنات عدل 3 لجميع الشباب، حيث يجب تقديم الوثائق التالية للحصول على سكن مناسب:

إحضار نسخة من بطاقة الهوية.

تقديم شهادة الميلاد رقم 12 الصادرة حديثا.

إحضار كشف الراتب للعاملين.

تقديم تصريح ضريبي للمهن الحرة.

ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3 للمتزوجين

يمكن للفرد المتزوج الحصول على سكن مناسب من خلال برنامج عدل ثلاثة عبر تقديم الوثائق التالية أثناء عملية التسجيل: