خطوات التسجيل في منصة إحسان كمتبرع وأبرز الشروط المطلوبة

طرحت المملكة العربية السعودية منصة احسان التي تعمل على تقديم العديد من الخدمات الخيرية لأبناء المملكة العربية السعودية، حيث تستهدف المنصة سداد الديون ودعم المتعثرين والفقراء والمحتاجين وإسقاط الفواتير والايجارات المستحقة وسداد كافة الاقساط المتأخرة سواء للمصارف أو المؤسسات المالية أو لأحد الأشخاص، والجدير بالذكر أنه يمكن التسجيل في المنصة كمستفيد أو كمتبرع هذا بالإضافة إلى اختيار جهة التبرع بكامل الحرية وسداد كامل المبلغ أو جزء منه، وفيما يلي نوضح شروط التسجيل وخطوات التبرع الالكتروني عبر المنصة.

خطوات التسجيل في منصة إحسان كمتبرع

فيما يلي نوضح خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية كمتبرع، حيث يتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة احسان الخيرية. النقر على تبويب تسجيل الدخول ثم تحديد ( متبرع – مستفيد). إدخال البيانات الشخصية حتى يتم تسجيل دخول بنجاح. النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية من واجهة المنصة الرئيسية. اختيار تبرع الآن. تحديد الجهة المراد التبرع لها. إدخال قيمة التبرع بالريال السعودي. تتبع خطوات السداد كاملة حتى يتم استلام رسالة. نصية تفيد نجاح عملية التبرع. النقر على خيار إرسال الطلب. سوف يتم استلام رسالة تأكيد بنجاح التبرع للجهة المحددة.

شروط التسجيل في منصة إحسان

تستقبل منصة احسان الخيرية طلبات التسجيل من أبناء المملكة العربية السعودية في حال توافر الشروط التالية: