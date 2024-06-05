“الواتس الذهبي بثوبة الجديد” تحديث واتساب الذهبي الجديد 2024 WhatsApp Gold أخر إصدار V11.45.. تحديثات جبااارة

تحديث واتساب الذهبي الجديد 2024 هو ما يرغب به الكثير من مستخدمي واتساب للاستمتاع بكافة مزايا تطبيق واتس اب جولد ولذي يشهد تحديثا جديدًا لعام 2024، حيث يقدم التطبيق عدد من المميزات المذهلة التي تجعله في صدارة تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي، فهو يتمتع بالتجارب المحسنة التي تتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة فريدة للدردشة، ونوضح لكم في السطور القادمة كل ما هو جديد في هذا التحديث وخطوات الحصول عليه.

تحديث واتساب الذهبي الجديد 2024

واتساب الذهبي هو تطبيق مراسلة يمنح ميزات مسبوقة لا تتوفر في النسخة الأصلية الرسمية من تطبق واتساب، وبعد تحديث واتساب الذهبي الجديد 2024 يحصل المستخدم على عدد من المزايا، أبرزها إمكانية تغيير الخطوط والألوان بسهولة، فضلًا عن إمكانية تغيير الرموز التعبيرية، كذلك التغيير في الواجهة وفق رغبات المستخدمين، أيضًا فإن واتساب الذهبي بعد التحديث يمنح المستخدم إمكانية إرسال الملفات بحجم كبير وهو ما يجعله يتميز في تلك النقطة عن الإصدار الرسمي الذي لا يتيح الأحجام الكبيرة للملفات المرسلة وكذلك إمكانية إرسال الفيديوهات والصور بعدد كبير جداً وكذلك الرسائل.

هذا ويضع تحديث واتساب الذهبي الجديد 2024 خصوصية المستخدمين على رأس أولوياته، حيث يقدم ميزات جديدة لتعزيز الأمان والتحكم في من يمكنه رؤية معلوماتك، وتشمل هذه الميزات إمكانية إخفاء حالة متصل وجاري الكتابة، وإخفاء صورة الملف الشخصي، والتحكم في من يمكنه إعادة توجيه رسائلك، مع وضع قفل للتطبيق بكلمة مرور، وبالإضافة إلى ذلك فيأتي هذا التطبيق بنظام ضد الحظر، وكذلك يمكن رؤية الرسائل المحذوفة والحالات المحذوفة مع إمكانية تحميل أي حالة بضغطة واحدة.

خطوات تنزيل واتساب الذهبي 2024 بعد التحديث

في حالة رغبت في تنزيل تطبيق واتساب الذهبي الجديد 2024 وتحديثه، يمكنك هذا من خلال مجموعة الخطوات التالية:-