بعد تبكير التاريخ!! أعرف حالًا .. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يونيو بالزيادة 2024

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يونيو بالزيادة الجديدة 2024،حيث انه من البرامج التي تقدم الدعم لفئات كثيرة تستحق المساعدة فان الحكومة تحرص على مساعدة المواطنين على الاعباء المعيشية ورفع مستوى معيشتهم لذلك فيتم صرف الدعم لهم من خلال معاش تكافل وكرامة، حيث ان البرنامج يقدم لهم الدعم المادي شهريا ويكون موعد الصرف في 15 من كل شهر ميلادي، لذلك من المقرر أن يتم صرف معاشات هذا الشهر في 15 يونيو 2024 فان جميع المستحقين للدعم ينتظرون موعد نزوله ويتم الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية عنها الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالتفاصيل.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يونيو بالزيادة

وزارة التضامن الاجتماعي تصرف بشكل شهري معاش تكافل وكرامة لكافة المستحقين، حيث يتم الصرف عبر فروع بنك ناصر الاجتماعي او من خلال ماكينات الصراف الآلي أو عبر مكاتب البريد او فوري، حيث استفاد عدد كبير من الزيادة الجديدة ويبلغ عدد المسافرين حوالي 5.2 مليون أسرة من كافة المحافظات على مستوى الجمهورية حيث يبلغ عدد المواطنين 22 مليون مواطن ويبلغ متوسط الدعم المقدم من معاش تكافل وكرامة من 620 إلى 740 جنيه الاسرة الواحده وايضا يتمتع بالعديد من الخدمات المجانية الأخرى مثل التعليم والدعم الغذائي والدعم الصحي وغيرها من الخدمات الاخرى.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وزارة التضامن توفير معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقعها الرسمي بخطوات سهلة وبسيطة يستطيع الشخص أن يتعرف على تفاصيل المعاش الخاص بالمستفيد من حيث تتمثل هذه الخطوات فيما يلي: