المعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح كم يوم باقي على العيد؟!! .. + موعد الإجازة الرسمية للموظفين

العديد من الأشخاص يرغبون في معرفة كم يوم باقي على العيد حيث انه لم يتبقى سوى ايام قليله تفصلنا عن عيد الاضحى المبارك الذي يستقبله جميع الأشخاص بالفرح والسرور فهو من الأيام التي تدخل السرور على قلوب المسلمين وأمرنا الله سبحانه وتعالى الاحتفال بهذا اليوم وتوزيع الاضاحي لإدخال السرور على الفقراء وكذلك الاهل والاصدقاء ويمتاز هذا اليوم بطقوس معينة لجميع المسلمين أمرنا الله بها لذلك سوف نتعرف على موعد عيد الاضحى المبارك خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

كم يوم باقي على العيد

بدأ العد التنازلي على موعد عيد الاضحى المبارك حيث أن المعهد القومي للبحوث الفلكية، قد أوضح على موعد عيد الاضحى المبارك والذي سوف يكون يوم الأحد الموافق 16 من شهر يونيو لعام 2024 والموافق 10 من شهر ذي الحجة لعام 1445،لذلك لم يتبقى سوى 11 يوم على موعد عيد الاضحى المبارك ويبدأ المسلمين في الاحتفال صباح هذا اليوم بأداء صلاة العيد ثم ذبح الأضاحي وتوزيعها في حالة من السرور والبهجة والتكافل الاجتماعي حيث أن الدين الإسلامي يأمرنا بتوزيع الأضاحي على الفقير والمسكين وعلى الاهل والمعارف وكذلك اهل البيت.

اجازة عيد الاضحى المبارك

من المتعارف عليه أن عيد الأضحى هو يوم إجازة لجميع القطاعات العامة والحكومية في الدولة بشكل رسمي وتكون اجازه مدفوعة الاجر، وكذلك أيضا يكون يوم وقفة عرفة إجازة رسمية لذلك وذلك حتى يقضي جميع الافراد وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء والخروج الى التنزه والاحتفال بهذا اليوم المبارك.