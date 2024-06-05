وزارة الموارد البشرية نوضح …حقيقة صرف مكرمة عيد الأضحى مع حساب المواطن لشهر يونيو

برنامج حساب المواطن هو إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2017 وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للأسر السعودية ذات الدخل المحدود والمتوسط حيث تم تصميم البرنامج ليكون أكثر شمولا وعدلا في توزيع الدعم الحكومي حيث يعتمد على توزيع المساعدات المالية بناء على معايير محددة تضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا تابعونا لمعرفة التفاصيل.

شروط الحصول على حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو مبادرة حكومية في المملكة العربية السعودية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر السعودية ذات الدخل المحدود والمتوسط لضمان وصول الدعم لمستحقيه وضعت الحكومة شروطا محددة يجب توافرها للتسجيل والاستفادة من البرنامج الشروط الأساسية تشمل:

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

يستثنى من شرط الجنسية حاملو بطاقات التنقل وأبناء المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

يجب أن يكون المستفيد مقيما بشكل دائم داخل المملكة ولا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوما خلال الـ 12 شهرا الماضية.

يجب أن يكون الدخل الإجمالي للأسرة أو الفرد المستقل ضمن الحد الذي يحدده البرنامج.

يحسب الدخل شاملا جميع المصادر بما في ذلك الرواتب والإيرادات التجارية وأي دخل آخر.

لا يجب أن يكون لدى المتقدم أي أصول ذات قيمة عالية تؤثر على أهليته للدعم.

يجب أن تتوافق البيانات المقدمة في طلب التسجيل مع بيانات الجهات الرسمية المعنية.

يشمل البرنامج الأسر السعودية الأفراد المستقلين الأرامل والمطلقات مع أبناء والأسر المتزوجة من غير سعوديين.

الخطوات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن للدخول الى الموقع ا ضغط هنا .

إنشاء حساب جديد بإدخال البيانات الشخصية والتأكد من كتابتها بشكل صحيح وفي المكان المخصص.

ملء النموذج بالبيانات الشخصية والمالية.

تقديم جميع الوثائق والأوراق المطلوبة.

تقديم الطلب ومراجعته من قبل الجهات المختصة.

يمكن متابعة حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني.

حقيقة صرف مكرمة عيد الأضحي

في الاونة الأخيرة انتشرت شائعات حول صرف مكرمة ملكية بمناسبة عيد الأضحى لمستفيدي حساب المواطن والضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ومع ذلك أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه الأخبار غير صحيحة كما أوضحت الوزارة أن مكرمة عيد الأضحى تصرف مرة واحدة في العام وقد تم صرفها بالفعل خلال شهر رمضان المبارك الماضي.