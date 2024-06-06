ما هي شروط وخطوات التسجيل في دعم ساند للتعطل عن العمل 1445؟ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح

طرحت المملكة العربية السعودية برنامج ساند لدعم العاطلين عن العمل، حيث يوفر ذلك البرنامج دعم لجميع المسجلين يستهدف توفير فرصة عمل خاصة لمن فقد عمله الحالي، حيث يستهدف ذلك البرنامج الحد من نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية و دعم المواطنين حتى ايجاد العمل المناسب.

خطوات التسجيل في برنامج ساند

يمنح برنامج ساند لجميع المستفيدين دعم مادي لمدة عام واحد وذلك في حال التعرض لفقد العمل بسبب خارج عن إرادة العامل أي لا يكون السبب الرئيسي هو الفصل نتيجة خطأ عن عمد أو إنهاء العمل بموجب استقالة من العامل، والجدير بالذكر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تشرف على ذلك الدعم ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

النقر على خيار تسجيل الدخول.

كتابة بيانات حساب النفاذ الوطني الموحد.

النقر على خدمات الأفراد.

اختيار الاستفادة من دعم ساند.

كتابة البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

النقر على خيار تقديم الطلب.

شروط التسجيل في دعم ساند

وضعت الحكومة السعودية عدد من الشروط الواجب توافرها عند التسجيل في منصة مساند، حتى يتم قبول الطلب، وتلك الشروط تتمثل في: