سجل الان … طريقة التسجيل في منصة نسك للحج 1445 قبل 7 ذي الحجة المقبل

مع اقتراب موسم الحج لعام 1445 هـ تزداد الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الحجاج من جميع أنحاء العالم حيث تعتبر منصة نسك إحدى الأدوات الحديثة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتسهيل إجراءات الحج والعمرة وضمان تجربة حج ميسرة وآمنة كما تقدم المنصة مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية بدءا من التسجيل وإدارة الطلبات وحتى اختيار باقات الحج والدفع الإلكتروني ولكن هناك مجموعة من الخطوات التى لابد من اتباعها للتسجيل والتى سوف نوضحها لكم بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

طريقة التسجيل في منصة نسك الحج 1445

للتسجيل في منصة نسك الحج لعام 1445 يمكن اتباع الخطوات التالية لضمان التسجيل بشكل صحيح قبل 7 ذي الحجة المقبل حيث أن منصة نسك تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج وتوفير خدمات إلكترونية شاملة حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

افتح المتصفح وانتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة نسك للدخول الى الموقع اضغط هنا .

ابحث عن خيار تسجيل أو إنشاء حساب جديد وانقر عليه.

أدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الهوية، رقم الجوال، والبريد الإلكتروني.

قم بإنشاء كلمة مرور قوية وآمنة.

تحقق من بريدك الإلكتروني أو رقم الجوال لتأكيد الحساب.

خطوات تسجيل طلب الحج على منصه نسك

افتح المتصفح وانتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة نسك للدخول الى الموقع اضغط هنا .

سجل الدخول إلى حسابك الجديد باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور التي قمت بإنشائها.

بعد تسجيل الدخول ابحث عن خيار التسجيل للحج أو ما شابه.

أكمل نموذج طلب الحج بمعلوماتك الشخصية الإضافية مثل رقم جواز السفر اذا كنت من خارج السعودية أو تفاصيل الإقامة للمقيمين داخل السعودية.

اختر باقة الحج التي تناسب احتياجاتك وميزانيتك وتأكد من مراجعة تفاصيل الباقة والخدمات المشمولة.

قم برفع المستندات المطلوبة مثل صورة الهوية أو جواز السفر صورة شخصية وأي مستندات أخرى مطلوبة.

خطوات الدفع وتأكيد الحجز