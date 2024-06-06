pdf نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول عموم المحافظات العراقية بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية

بعد الانتهاء من امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق في يوم الاثنين الموافق 3 من شهر يونيو الماضي ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول في العراق بعموم المحافظات، ويُذكر أن امتحانات الطلاب في الثالث المتوسط قد بدأت في يوم 21 من مايو 2024 ومنذ انتهاء الامتحانات بدأت أعمال التصحيح والمراجعة لكراسات إجابات الطلاب في مختلف مراكز التصحيح، دعونا نوضح لكم تفاصيل الإعلان عن النتائج من الموعد والخطوات اللازمة لاستخراج النتائج.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول العراق

أصبحت نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول هي الشغل الشاغل لجميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في شتى المحافظات العراقية المختلفة، وذلك حيث تعتبر هذه السنة الدراسية هامة جداً ومصيرية في حياة الطلاب ومنذ أن انهوا الامتحانات وهم يترقبون ظهورها بفارغ الصبر للاستمتاع بالإجازة بدون توتر وقلق، وأوضحت وزارة التربية العراقية خطوات الاستعلام عن النتائج، وهي:-

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني.

الإلكتروني. أو التوجه إلى رابط موقع نتائجنا الوزاري.

الوزاري. ثم أدخل إلى نتائج الثالث المتوسط دور أول.

تظهر لك محافظات العراق المختلفة قم باختيار مديرية التربية التي يتبعها الطالب.

ثم قم بالضغط على التنزيل ليتم تنزيل كشوفات النتائج لمدارس المديرية.

ابحث عن المدرسة التي تتبعها، ثم ابحث عن اسمك أو الرقم الامتحاني.

إعلان نتائج الثالث متوسط دور اول 2024

الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024 وفق تصريحات مصادر من وزارة التربية العراقية سوف يكون مركزي ويتم الاستعلام بشكل إلكتروني عبر موقع نتائجنا أو وزارة التربية العراقية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء مباشرة من أعمال التصحيح والتدقيق للدفاتر الامتحانيه بجميع مراكز التصحيح على مستوى كل المحافظات العراقية، وأكدت الوزارة أن هناك إشراف مباشر من جانبها لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، وتجدر الإشارة إلى أن دروس الإكمال تبلغ 3 مواد، فيما تبلغ درجات المساعدة 5 درجات، لرفع الدرجات من 45 حتى 50 درجة.