وزارة الدفاع تعلن حالات الإعفاء النهائي من الخدمة الوطنية الجزائرية 2024 بعد التعديلات

ماهي حالات الإعفاء النهائي من الخدمة الوطنية الجزائرية 2024 بعد التعديلات الجديدة التي قدمتها وزارة الدفاع الجزائرية في الشهور الأخيرة، من أجل ضمان اختيار الأفراد المميزين للخدمة العسكرية، التي تعد واجب وطني لكل فرد من أفراد المجتمع يبلغ عمره 19 عام ويتم إعفاء بعض المواطنين من الخدمة العسكرية لعدة اسباب منها اسباب طبية ومنها اسباب خاصة، نكشفها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني البديل في السطور التالية.

ماهي حالات الإعفاء النهائي من الخدمة الوطنية الجزائرية 2024

هناك أربع حالات تعفي نهائيا من الخدمة العسكرية في الجزائر وفقا إلى المستجدات الأخيرة جاءت كالتالي:

مواطن تجاوز عمره ٣٥ عام أصبح غير مؤهل للخدمة العسكرية. الأفراد الذين خرجوا من الفحوصات الطبية بسبب أمراض أو إعاقات طبية. الأشخاص الذين ما زالوا يعليون أسرتهم. مواطنين تجاوز عمرهم ٢٨ عام وهم خارج البلاد وقدم إثبات رسمي بذلك.

المستندات المطلوبة للاعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر

كشفت وزارة الدفاع في الجزائر عن أبرز المستندات المطلوبة للحصول على إعفاء من الخدمة الوطنية، حيث تضمنت هذه المستندات كل من التالي:

كشف راتب لآخر 3 أشهر أن وجد.

شهادة طلاق أن وجد.

شهادة وفاة الأب أن وجدت.

صورة دفتر العائلة للمواطنين المتزوجين.

الشهادة المدرسية.

شهادة التكفل بالعائلة.

شهادة الميلاد.

طلب خطي.

عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية في الجزائر

وضعت الحكومة الجزائرية عدة شروط وضوابط لمن يدخل الجيش في الجزائر، في الوقت ذاته أكدت على كل من يخول له نفسه بالهروب من الجيش أو الخدمة الوطنية بفرض العصيان ويعرض نفسة للمحاكمة العسكرية، وإليكم ملف الإعفاء من الخدمة الوطنية.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح حالات الإعفاء النهائي من الخدمة الوطنية الجزائرية 2024 بعد التعديلات الجديدة.