“أمك دعيالك وممكن عليك الدور” مليون دولار بانتظارك! شارك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الأغا!

أحدثت مسابقة الحلم ضجة هائلة في الآونة الأخيرة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد شهرتها الواسعة على مستوى الوطن العربي، أيضًا استهدفت المسابقة قاعدة كبيرة من المشاهدين من أنحاء الدول العربية وجدير بالذكر أن المسابقة تتميز بالمصداقية في قيمة الجوائز المتاحة ومنحها للفائز، كما أنها لم تقتصر على فئة محددة بل متاح الاشتراك فيها لأي فرد من خلال رسالة على رقم المسابقة التابع إلى دولته.

أرقام اشتراك فوري في مسابقة الحلم 2024 مصطفى الأغا

خصصت إدارة مسابقة الحلم رقم للتواصل تابع لكل دولة عربية حتى يتم الاشتراك في المسابقة بسهولة وبدون أي قيود، وقد جاءت أرقام المسابقة على النحو التالي:

التواصل من السعودية على رقم: 75505.

أيضًا الرقم المخصص للاشتراك من مصر: 95458.

كما أنه تم تخصيص رقم تابع لدولة الأردن: 98880.

بالإضافة إلى إمكانية الاتصال على رقم دولة الكويت: 4141.

المقيمين في سوريا يمكنهم الاتصال على الرقم: 1555.

أيضًا الرقم التابع لدولة البحرين: 2770.

رقم الإمارات: 5544.

كذلك فإن رقم دولة العراق: 2266.

يمكن الاشتراك من خلال رقم دولة لبنان: 1111.

كما يتم الاشتراك على رقم من اليمن: 2622.

أيضًا رقم المغرب: 8881.

أخيرًا رقم الاشتراك في المسابقة من تونس: 8881.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

للباحثين عن الربح في المسابقة والحصول على مليون دولار بعد الفوز، هذه الفرصة ليست بعيدة عنكم بعد اليوم، إليكم طريقة الاشتراك نوضحها من خلال النقاط التالية: