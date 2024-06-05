كلها 48 ساعة بس!! وقد تفوز بــ 100 ألف دولار مع مسابقة الحلم

مسابقة الحلم على قناة إم بي سي (MBC) تعد واحدة من أبرز المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، إن لم تكن الأهم على الإطلاق، بفضل الجوائز المالية الضخمة التي تقدمها بقيادة الإعلامي مصطفى الأغا، حيث تُقدر القيمة الإجمالية للجوائز المقدمة سنويًا بحوالي 3.5 مليون دولار، بما في ذلك جائزة أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وجائزة شهرية تُمنح 12 مرة في العام بقيمة 100 ألف دولار، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي تُقدّم في نهاية العام بقيمة مليون دولار.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للاشتراك في مسابقة الحلم 2024، يمكن للراغبين من مختلف الدول العربية المشاركة عبر إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” أو “dream” إلى الأرقام المخصصة لكل دولة، والتي يتم الإعلان عنها خلال البث التلفزيوني للمسابقة.

تتراوح أسئلة المسابقة بين مختلف المواضيع، بما في ذلك العلوم، التاريخ، الجغرافيا، الفنون، الثقافة، الرياضة، الأحداث الجارية، والشخصيات الشهيرة.

فيما يلي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم:

مصر: سعر الرسالة 7 جنيهات من جميع الشبكات – 95458.

السعودية: سعر الرسالة 6.9 ريال:

– STC: 858888

– MOBILY: 650444

– ZAIN: 755505

الإمارات:

– ETISALAT: 5544

– DU: 3636

تونس: جميع الشبكات – 85988

المغرب:

– maroctel: 9669

– INWI: 9669

الأردن:

– Zain: 94099

– Orange: 94099

البحرين:

– ZAIN: 94000

– BATELCO: 94000

– STC: 94000

فلسطين:

– JAWWAL: 1625

– ooredoo: 6144

العراق:

– ZAIN: 2770

– ASIACELL: 2266

– KOREK: 2180

اليمن:

– Sabafon: 5222

– You: 5222

– Yemen Mobile: 5222

سوريا:

– Syriatel: 1565

– MTN: 1555

الكويت:

– STC: 4141

– Zain: 4141

مصر: سعر الرسالة 7 جنيهات:

– Orange: 95450

– Vodafone: 95450

– WE: 95450

– Etisalat: 95458

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