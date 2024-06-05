التقديم على دعم السكن الريفي بالجزائر 2024.. شروط جديدة وزيادة في قيمة الدعم!

أعلنت وزارة العمل والتشغيل عن فتح باب التقديم على دعم السكن الريفي بالجزائر 2024 والذي يعتبر أبرز برامج الإعانة التي توفرها الحكومة الجزائرية للمواطنين ومن ثم يمكنهم الحصول على دعم مادي غير قابل للاسترداد، ومن هذا المنطلق حرصت الدولة على تخصيص هذه الإعانة لبعض الفئات المستحقة وتنطبق عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة لقبول الطلبات.

التقديم على دعم السكن الريفي بالجزائر 2024

أفصحت الوزارة عن مجموعة من الإجراءات التي على أساسها يتم التسجيل في البرنامج، مع ضرورة التحقق من الشروط المعلن عنها قبل اتباع الخطوات التالية:

اولًا يتم التوجه إلى موقع إعانة السكن الريفي على الإنترنت من هنا.

بعد ذلك ينبغي تعبئة نموذج التقديم بكافة البيانات مع التأكد من صحتها.

تجدر الإشارة إلى ضرورة الضغط على مربع صح في خيار التحقق من كونك لست روبوت.

بعدها يتم إرفاق ورفع جميع الأوراق والمستندات حتى تتمكن من الحصول على الدعم.

أيضًا على المتقدم اختيار أيقونة إرسال والضغط عليها حتى تتمكن الوزارة من الحصول على طلبك والبدء في المراجعة.

شروط الاستفادة من دعم السكن الريفي

أفصحت وزارة العمل والتشغيل بالجزائر عن الضوابط والمعايير التي ينبغي على المتقدم التحقق من مدى استيفائها قبل الشروع في التقديم، وبناءً على ذلك فقد تم تحديد الشروط التالية: