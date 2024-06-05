“ولادك هيحبوها” استقبل تردد قناة سبيس تون 2024 هتخليهم يتعلموا ويتسلوا في نفس الوقت!

يمكن استقبال تردد قناة سبيس تون الجديد 2024 بسهول من خلال بعض الإجراءات البسيطة التي يتم اتخاذها، تجدر الإشارة إلى أن القناة تمكنت من النجاح خلال فترة بسبطة منذ إطلاقها للمرة الأولى مما جعلها أشهر قنوات الأطفال وذلك لأنها تعرض محتوى هادف يسعى إلى تقديم الدعم المعنوي والترفيهي للصغار، أيضًا أبرز ما يميز القناة أنها تعرض محتواها بجودة عالية طوال اليوم دون انقطاع أو التسبب في ملل للمشاهد الصغير.

تردد قناة سبيس تون الجديد 2024

سبيس تون واحدة من القنوات التي يفضلها الكبار والصغار لأنها تقدم محتوى ممتع، لذلك يمكن ضبط تردد القناة من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: 11758.

القمر الصناعي: نايل سات.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تنزيل قناة سبيس تون

تحرص القناة على تقديم الأغاني والمسلسلات وغيرها من المحتوى طوال اليوم وبشكل مجاني، وبذلك تساهم في تعزيز وتنمية مهارات الأطفال ورفع قدرتهم الفكرية والعقلية، كما تحرص على عدم وجود فواصل إعلانية تسبب ملل للمشاهد، لذلك يمكن ضبط التردد وفقًا للخطوات التالية:

يتم الضغط على الإعدادات من الريموت كنترول ومنها الانتقال إلى قائمة الترددات.

بعد ذلك النقر على التثبيت اليدوي ثم اختيار تعيين قناة جديدة.

يتم التحديد بعد ذلك على القمر الصناعي ثم تعبئة إحداثيات التردد بدقة.

في نهاية الخطوات يتم اختيار البحث وانتظر حتى يتم تحميل بيانات القناة ثم الضغط على خيار حفظ.

برامج قناة سبيس تون

تتميز القناة بعرض باقة متنوعة من البرامج التي يستمتع بمشاهدتها الكبار والصغار على حد سواء، ومنها الآتي: