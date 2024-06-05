“جددها وأنت في مكانك” تعرف على كيفية تجديد فيزا سياحة دبي بسهولة ويسر في خطوات بسيطة عبر gdrfad gov ae

وفرت إدارة الإقامة والهجرة في دبي إمكانية تجديد فيزا السياحة في دبي من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية وذلك بالنسبة للسفر مرة واحدة أو أكثر من مرة، كما نوهت الإدارة أنه في حال واجهت المستخدم أي صعوبة في إجراء هذه الخدمة إلكترونيًا بإمكانه الذهاب لأي مركز معتمد حتى يتمكن من تقديم الطلب والحصول عليها بسهولة.

تجديد فيزا السياحة في دبي

تتميز الإجراءات المتبعة في تجديد فيزا السياحة في دبي بالسهولة والبساطة في الخطوات، وعليه نوضح النقاط المتبعة في ذلك عبر الآتي:

يتوجه المتقدم مباشرة إلى موقع خدمة تجديد الفيزا على الإنترنت من هنا.

بعد ذلك ينبغي الضغط على رابط الخدمة ثم الانتقال بعده إلى أيقونة بدء الخدمة.

كما يجب إنشاء حساب من خلال إدخال بيانات المستخدم المطلوبة كل في أماكنها الصحيحة مع التأكد من صحتها.

بعد أن يتم الانتهاء من خطوات فتح الحساب تضغط مباشرة على خيار تسجيل الدخول.

أيضًا في الخطوة التالية يتم المتابعة من خلال اختيار خدمة تمديد تأشيرة سياحة.

وعليه يتم إضافة جميع البيانات المطلوبة وبناءً على ذلك يتم رفع المستندات التي تثبت صحة البيانات المدخلة.

ومن هذا المنطلق يتم تسديد الرسوم المقررة على الخدمة بناءً على فئة المستفيد.

أخيرًا يتم النقر على خيار إرسال الطلب ثم الانتظار حتى تتم المراجعة ومن ثم الموافقة عليه.

تجديد فيزا السياحة في دبي من خلال مراكز الخدمة

بالنسبة للأفراد الذين يواجهون صعوبات في التعامل بشكل إلكتروني، نوفر لهم في النقاط التالية الإجراءات المتبعة في تجديد الفيزا عبر مراكز الخدمة، وجاءت الخطوات على النحو التالي: