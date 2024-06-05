سحب فلوسك من ال ATM بسهولة وسرعة فائقة.. اتعلم ازاي مع انستاباي!

وفر تطبيق انستا باي الكثير من الوقت والجهد على كثير من المستخدمين للحولات البنكية أو استقبال الأموال، ويعد طريقة آمنة وسهلة لحفظ الأموال والتصرف فيها، ورغم أنه يستخدم منذ فترة طويلة إلا أن ما زال هناك الكثير يتساءل على طرق الاستخدام، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن إزاي تسحب فلوس من ماكينة الصرافة عبر انستاباي‏.

إزاي تسحب فلوس من ماكينة الصرافة عبر انستاباي‏

سوف نوضح لكم الآن طريقة سحب النقود من خلال ماكينات الصراف الآلي من خلال تطبيق انستا باي:

وقد قام اتحاد بنوك مصر بإتاحة إمكانية سحب النقود من خلال الماكينات الخاصة بها وذلك بداية من شهر يناير الماضي دون الحاجة إلى استخدام الكروت الذكية.

حيث يمكنك القيام بذلك بكل سهولة من خلال الدخول إلى تطبيق انستا باي المثبت على هاتفك واستخدام الحساب التابع لبنك مصر.

ثم قم بالضغط على خيار ماكينات الصرف الآلي ATM ، قم بتحديد المبلغ الذي تريده واضغط على زر تأكيد.

ويقدم أيضاً البنك المركزي المصري جميع خدمات تطبيق انستا باي بدون فرض أي رسوم وذلك حتى الربع الأول من ذلك العام.

ومن المقرر أن يتم فرض رسوم رمزية على أيا من الخدمات التي يقدمها التطبيق على جميع المستفيدين منه مقابل تلك الخدمات.

طريقة تحميل تطبيق انستا باي على هاتفك المحمول

كما سوف نوضح لكم أيضاً طريقة استخدام وتحميل تطبيق انستا باي على هاتفك المحمول.