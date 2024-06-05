كل التفاصيل هنا .. التقديم في معهد معاون الأمن بعد الإعدادية 1445 الشروط والمميزات

يقوم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالبحث عن معهد معاون الأمن لكي يلتحقوا به، لأن من المعروف أن ذلك المعهد يرتبط بسوق العمل خصوصًا المدارس الفنية، وقامت وزارة الداخلية بالإعلان يوم الأحد الماضي عن أنها سوف تقوم باستقبال دفعة جديدة، وسوف تكون تلك الدفعة الثامنة من ذلك المعهد، ويجب على جميع الطلاب أن يدركوا بأن مدة الدراسة في ذلك المعهد تكون عبارة عن 18 شهر فقط.

شروط التقديم في معهد معاون الأمن بعد الإعدادية 2024

أعلنت وزارة الداخلية عن بعض الشروط التي يجب عليك اتباعها من أجل التقديم في معهد معاون الأمن بعد الإعدادية لعام 2024، وهذه الشروط تتمثل في:

يجب أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.

يجب أن يكون الطالب المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية، أو ما يعادلها من المؤهلات التعليمية.

كما يجب ألا يقل عمر الطالب المتقدم عن 19 عام، وألا يتجاوز عمره 25 عام.

يجب ألا يكون الطالب لديه أي قضايا جنائية.

يجب أن يجتاز الطالب المتقدم اختبارات اللياقة البدنية والاختبارات السنوية.

كما يجب ألا يقل عمر الطالب المتقدم عن 170 سم.

يجب ألا يكون الطالب مجندًا بالقوات المسلحة، أو يخدم في الشرطة، أو يخدم في الجيش.

مزايا معهد معاون الأمن بعد الإعدادية 2024

هناك العديد من المزايا التي تميز معهد معاون الأمن عن غيره من المعاهد، والتي تجعلك تسجل فيه، ومن هذه المزايا: أن الدولة تتحمل كافة نفقات التعليم والتدريب للطلاب أثناء فترة الدراسة، كما يحصل الطالب على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة بالمعهد، ويحصل الطلاب أيضًا على تأمين الصحي، ولذلك يمكنهم الإستفادة من الخدمات الصحية، يمكنك التقديم عليه إلكترونيًا.

المعاهد التي سوف يقام فيها اختبارات معهد معاون الأمن

قد قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن بعض المعاهد التي سوف يقام فيها اختبارات القدرات لمعهد معاون الأمن لعام 2024، حيث أن الطلاب من محافظات القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد، يمكنهم أداء الاختبار في معهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل وادي النطرون، كما يمكن لكل طالب أداء الامتحان في المعهد التابع لمحافظته.