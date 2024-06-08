زيادة سلم رواتب الموظفين بنسبة 50% ولا 60 بعد اعتماد الموازنة العامة mof.gov.iq وفقًا للدرجة الوظيفية .. شوف هتقبض كااام

أعلنت وزارة المالية بالعراق عن زيادة سلم رواتب الموظفين بعد اعتماد الموازنة العامة بهدف تحسين الدخل ومساندتهم في تلبية احتياجات الحياة، خاصًة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وبعد غلاء الأسعار، حيث تسعى الوزارة دائمًا لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين من خلال الاهتمام بزيادة رواتبهم كل فترة، وصرفها لهم في موعد محدد، فإن الموظف يمكنه سحب راتبه بعد التأكد من إيداعه في حسابه والاستعلام عنه، وسنوضح لكم خلال مقالنا المزيد من التفاصيل حول زيادة رواتب الموظفين، فتابعوا معنا.

زيادة سلم رواتب الموظفين بعد اعتماد الموازنة العامة

أعلن مجلس الوزراء خلال الاجتماع الخاص الذي عقد مؤخرًا عن إصدار قرار هام، وهو زيادة رواتب الموظفين بنسبة 50% من الراتب الأساسي، وأكدت وزارة المالية أنه تم البدء في تنفيذ هذا القرار وسيتم تطبيق تلك الزيادة الجديدة بدءًا من الشهر الحالي، وأوضحت أن الرواتب تتغير نسبة زيادتها حسب الراتب الذي يحصل عليه الموظف وحسب الدرجة الوظيفية، ليكون سلم الرواتب بعد الزيادة كالآتي:

أصبح راتب موظف الدرجة الأولى بعد الزيادة مليون ومائة ألف دينار عراقي.

موظف الدرجة الثامنة أصبح راتبه بعد الزيادة 819 ألف دينار عراقي.

بينما راتب موظف الدرجة التاسعة أصبح بعد الزيادة 727 ألف دينار عراقي.

أما موظف الدرجة العاشرة فأصبح راتبه بعد الزيادة 650 ألف دينار عراقي.

كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

يتم إيداع رواتب الموظفين في اليوم الأول من الشهر الميلادي، ويتمكن كل موظف من الاستعلام عن راتبه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية، واتباع الخطوات التالية: