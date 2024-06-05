ما هي خطوات وشروط التسجيل في حافز إعانة البحث عن العمل 1445؟ البوابة الوطنية للعمل توضح

طرحت المملكة العربية السعودية برنامج حافز للباحثين عن العمل، حيث يعمل ذلك البرنامج على توفير فرص عمل مناسبة على حسب الخبرات والكفاءات الشخصية حيث يعمل البرنامج على وضع كل عامل في المكان المناسب مع امداده بالمعلومات والخبرات ومهارات سوق العمل من أجل تعزيز الإنتاج، والجدير بالذكر أن البرنامج يعمل وفقا لبنود محددة سنوضحها بشكل تفصيلي في المقال.

شروط التسجيل في دعم حافز البحث عن العمل

يمنح برنامج حافز لأبناء المملكة العربية السعودية فرص جدية للعمل، حيث يوفر البرنامج خبرات سوق العمل لتعزيز كفاءة العامل مما يصب في مصلحة العوائد الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، ويتم التسجيل في البرنامج وفقا للشروط التالية:

الحصول على الجنسية السعودية.

الاقامة والاستقرار والتواجد والسكن داخل المملكة العربية السعودية.

الحصول على درجة تعليمية تعادل شهادة الثانوية العامة كحد أدنى للقبول.

أن يكون المتقدم من للباحثين عن العمل بشكل جاد أي لا يكون ملتحق بشكل فعلي بإحدى الوظائف التابعة للجهات الحكومية أو الخاصة.

تجاوز سن العشرون عاما عند تقديم الطلب.

خطوات التسجيل في حافز 1445

تتم عملية التسجيل الالكتروني من أجل الاستفادة من دعم حافز البحث عن العمل من خلال اتباع الخطوات الالكترونية التالية: