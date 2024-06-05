معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 العراق بالرقم الالماني برابط مباشر بوابة ارو ur.gov.iq لسداد قيمة المخالفات المرورية اون لاين

أصبح من إمكان المواطنين معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 العراق وهذا بعد أن أعلنت الحكومة عن مجموعة من القرارات المهمة المتعلقة بذلك الشأن، بجانب هذا أكدت على طريقة التسديد وأنها تتم إلكترونيًا تسهيلاً عليهم وحتى لا يحتاجوا إلى الذهاب للمكاتب العامة المنتشرة بجميع ربوع العراق.

معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 العراق

يستطيع المواطنين العراقيين أن يستعلموا عن غرامات المرور برقم اللوحة الألماني 2024 من خلال الإنترنت عبر الموقع الرسمي التابع للوزارة من خلال الآتي:

الذهاب إلى منصة أور.

تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

الانتقال إلى الاستعلام عن غرامات المرور 2024.

إضافة المعلومات المطلوبة للتحقق من تواجد الغرامات.

بعد أن يتأكد المواطن من صحة البيانات يتعين عليه الضغط على الاستعلام.

تسديد غرامات في المرور العامة العراق 2024

قامت المديرية العامة للمرور في العراق بالإعلان عن الخطوات التي يتعين على المواطنين الممتلكين سيارات اتباعها لتسديد الغرامات المرورية وهي كالآتي:

الذهاب إلى بوابة أور الإلكترونية.

تسجيل الدخول بالحساب الخاص بالمواطن.

إضافة معلومات المخالفة.

النقر على الاستعلام.

هكذا يظهر مبلغ الغرامة المترتب على المواطن.

اختيار بطاقة الدفع الملائمة من البطاقات المتاحة.

إدراج معلومات بطاقة السداد الإلكترونية.

الضغط على الدفع.

بعد إجراء الخطوات السابقة تصل رسالة للمستعلم تؤكد إتمام عملية التسديد بنجاح.

قيمة غرامات المرور العامة العراق 2024

تم فرض غرامات مختلفة على المواطنين المرتكبين مخالفات مرورية بالعراق 2024 بناءً على القواعد الجديدة، والجدير بالإشارة أن الإدارة العامة قد حرصت على توضيح قيمة تلك المخالفات وعلى نوعها وهي كالآتي: