“فرحة العيد” سارعوا لشراء سامسونج جالكسي A54 بخصم رهيب 2600 جنيه!

تعد شركة سامسونج جالكسي من أهم وأشهر شركات صناعة الهواتف الذكية المحمولة واستطاعت أن تجذب إليها قطاع كبير من المستخدمين، وبعد الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف المحمولة تم الإعلان مؤخراً عن نزول سعر أحد أنواع هواتف سامسونج، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن خصم رهيب على موبايل سامسونج Galaxy A54.

مواصفات هاتف Galaxy A54

يشمل هاتف Galaxy A54 على الكثير من المواصفات الرائعة والتي أبرزها ما يلي:

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Galaxy A54 عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم نوع الشاشة Super Amoled حجم الشاشة 6،٤ بوصة معدل التحديث ١٢٠ هرتز معدل سطوع الشاشة ١٠٠٠ شمعة نوع المعالج Exynos 1380 الرامات ٤،٦،٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨، ٢٥٦ جيجا بايت سعة التخزين الخارجية يدعم عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٣٢ ميجا بيكسل قوة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نسبة قوة الشحن ٢٥ وات

مميزات هاتف Samsung galaxy A54

بعد معرفة كافة المواصفات التي يتمتع بها ذلك الهاتف سوف نعرض لكم أيضاً أهم مميزات ذلك الهاتف وهي كما يلي:

حيث أن أول مميزاته أنه يدعم شاشة كبيرة تصل إلى ٦،٤ بوصة تمكنك من رؤية واضحة وممتعة.

بالإضافة أيضاً إلى بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة دون الحاجة إلى شحن، وأيضا شاحن قوي لشحن البطارية في وقت قصير جداً.

كما يدعم أيضاً ذلك الهاتف كاميرا خلفية بدقة عالية تمنحك صورة نقية وجميلة، وأيضا كاميرا أمامية للحصول على صورة سيلفي واضحة.

وأيضا يدعم سماعات استريو نقية وواضحة لتحصل على صوت نقي.

كذلك أيضاً يدعم سعة تخزين داخلية كبيرة تجعلك لا تحتاج إلى توسيع خارجي لسعة الهاتف.

سعر هاتف Samsung galaxy A54

بعد عرض مواصفات ومميزات ذلك الهاتف سوف نعرض لكم أيضاً أهم مميزاته وهي انه يتمتع بخصم هائل عند شرائك له من خلال إحدى المتاجر الإلكترونية.