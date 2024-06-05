“فرحة العيد” سارعوا لشراء سامسونج جالكسي A54 بخصم رهيب 2600 جنيه!

شهاب محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“فرحة العيد” سارعوا لشراء سامسونج جالكسي A54 بخصم رهيب 2600 جنيه!

تعد شركة سامسونج جالكسي من أهم وأشهر شركات صناعة الهواتف الذكية المحمولة واستطاعت أن تجذب إليها قطاع كبير من المستخدمين، وبعد الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف المحمولة تم الإعلان مؤخراً عن نزول سعر أحد أنواع هواتف سامسونج، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن خصم رهيب على موبايل سامسونج Galaxy A54.

مواصفات هاتف Galaxy A54

  • يشمل هاتف Galaxy A54 على الكثير من المواصفات الرائعة والتي أبرزها ما يلي:
نوع الهاتفهاتف ذكي
اسم الهاتفGalaxy A54
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Edgeيدعم
نوع الشاشةSuper Amoled
حجم الشاشة6،٤ بوصة
معدل التحديث١٢٠ هرتز
معدل سطوع الشاشة١٠٠٠ شمعة
نوع المعالجExynos 1380
الرامات٤،٦،٨ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية١٢٨، ٢٥٦ جيجا بايت
سعة التخزين الخارجيةيدعم
عدد الكاميراتاثنين
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٣٢ ميجا بيكسل
قوة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
نسبة قوة الشحن٢٥ وات
هاتف Samsung galaxy A54
هاتف Samsung galaxy A54

مميزات هاتف Samsung galaxy A54

بعد معرفة كافة المواصفات التي يتمتع بها ذلك الهاتف سوف نعرض لكم أيضاً أهم مميزات ذلك الهاتف وهي كما يلي:

  • حيث أن أول مميزاته أنه يدعم شاشة كبيرة تصل إلى ٦،٤ بوصة تمكنك من رؤية واضحة وممتعة.
  • بالإضافة أيضاً إلى بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة دون الحاجة إلى شحن، وأيضا شاحن قوي لشحن البطارية في وقت قصير جداً.
  • كما يدعم أيضاً ذلك الهاتف كاميرا خلفية بدقة عالية تمنحك صورة نقية وجميلة، وأيضا كاميرا أمامية للحصول على صورة سيلفي واضحة.
  • وأيضا يدعم سماعات استريو نقية وواضحة لتحصل على صوت نقي.
  • كذلك أيضاً يدعم سعة تخزين داخلية كبيرة تجعلك لا تحتاج إلى توسيع خارجي لسعة الهاتف.

سعر هاتف Samsung galaxy A54

بعد عرض مواصفات ومميزات ذلك الهاتف سوف نعرض لكم أيضاً أهم مميزاته وهي انه يتمتع بخصم هائل عند شرائك له من خلال إحدى المتاجر الإلكترونية.

  • فسوف تتمتع بخصم يصل إلى ١٦% بقيمة مالية تصل إلى ٢٦٠٠ جنيه مصري.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
شهاب محمد

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
إرسلها للحبايب والأقارب 📩 “عبارات تهنئة بمناسبه عيد الاضحى”.. أهلا أهلا بالعيد
إنضم لقناتنا على تيليجرام