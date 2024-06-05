جيلي كول راي 2024: وحش الطرق بتصميم أنيق وقوة محرك مذهلة ومميزات متطورة.. تعرف على أسعارها الجديدة!

يشهد عالم السيارات في تلك الأوقات انخفاضا ملحوظا في أسعار جميع أنواع السيارات المستعملة والجديدة وذلك بعد الارتفاع الشديد الذي نال جميع أنواع السيارات، وكان من بين أكثر أنواع السيارات التي تساءل عنها الكثير هي سيارة جيلي كول راي الجديدة موديل ٢٠٢٤، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، جيلي كول راي ٢٠٢٤ تباع بهذه الأسعار الجديدة.

مواصفات سيارة جيلي كول راي الجديدة موديل ٢٠٢٤

بعد بحث الكثيرين من المهتمين بعالم السيارات الحديثة عن مواصفات تلك السيارة، فهذه هي أبرز مواصفاتها:

حيث تتميز تلك السيارة بأنها توفر كافة سبل الراحة والأمان للسائق و الراكب.

فهي مزودة بحساسات للركن ، وأيضا وسائد هوائية، وخاصية مانع السرقة بأحدث جهاز لكشف السرقة.

وأيضا وسائد هوائية، وخاصية مانع السرقة بأحدث جهاز لكشف السرقة. ومن أهم مميزاتها أيضاً أنها تدعم خاصية توزيع قوة الفرامل وذلك للحد من الحوادث المرورية بسبب السرعة الفائقة.

كما أنها أيضاً مزودة بقفل مركزي للأبواب، ونظام الثبات الالكتروني، وتباع أمامية للضباب.

وليس ذلك فحسب بل إنها تدعم أيضاً خزان وقود ذات سعة ٤٥ لتر، ومحرك ذات سعة ١٥٠٠ سي سي.

كما يصل دورانها أيضاً إلى ٢٥٥ نيوتن متر، وتحتاج فقط إلى حوالي ٦،٦ لتر لكل ١٠٠ كيلو متر في الساعة.

وأيضا تصل قوتها إلى ١٧٥ حصان، ومكيف هواء، ومتوفرة بأشكال عصرية وحديثة وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

وهي أيضاً من أحدث السيارات المتوقع أن تحوذ على إعجاب فئة كبيرة من المستخدمين.

سعر سيارة جيلي كول راي الجديدة موديل ٢٠٢٤

بعد أن ذكرنا مواصفات ومميزات تلك السيارة الرائعة سوف نوضح لكم أيضاً أسعارها، حيث أن لهذه السيارة ثلاث فئات ولكل فئة سعر خاص بها.