برقم الجلوس …. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة المنوفية موقع نتيجة نت

بدأ عدد كبير من الطلاب في البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة المنوفية، بعدما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس بالمحافظة، ويعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق كونها مرحلة مهمة في عمر الطلاب ويجب على الطالب أن يحصد أعلى الدرجات التي سوف تؤهله إلى مرحلة التعليم الثانوي ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة المنوفية ….

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة المنوفية

حيث صرح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة المنوفية من قبل محافظ المنوفية الذي أعرب عن بالغ سعادته بنسب النجاح هذا العام والتي تخطت الـ 85% ، مؤكداً أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية قد بلغ 82 ألف طالب وطالبة ، تم توزيعهم على 401 لجنة على مستوى المحافظة و بدأ الطلاب الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 22 مايو الماضي ، وأعلنت المديرية عن البدء في أعمال التصحيح والمراجعة وسط تشديدات من قبل الوزارة لتحقيق العدل والشفافية بين الطلاب وعدم حدوث أي أخطاء تتسبب في نقص درجات في المجموع الكلي للطالب خاصة أن الطلاب في حاجة لنصف درجة .، وأشار المصدر إلى أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 المنوفية من خلال إتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة المنوفية