خبر سار للمتقاعدين والموظفين صرف 150000000 مصرف الرافدين قروض لمن تنطبق عليهم شروط السلفة! .. هل أنت منهم؟!!

من المتداول في العراق في الآونة الأخيرة هو خبر قرض ١٥٠ مليون مصرف الرافدين، وهذا يكشف مدى اهتمام المواطنين بمعرفة كل الأمور المتعلقة بهذا القرض، حيث تم إيضاح العديد من الأمور من مصدر قريب أن هذا القرض الممنوحة من بنك الرافدين في العراق خاص بعمليات البناء وعملية شراء قطعة أرض و شراء وحدة سكنية، وتذكر الحد الأقصى لقيمة القرض إلى 150 مليون دينار عراقي، وبالنسبة إلى الفائدة التناقصية فتقدر بحوالي 6٪، تابع لمعرفة المزيد من التفاصيل.

قرض ١٥٠ مليون مصرف الرافدين

تأتي قيمة قرض مصرف الرافدين ما بين 50 مليون و 75 مليون دينار، وذلك بهدف إتمام عملية شراء قطعة أرض وهذا بتتدج حوالي 5 ملايين، ومن قيمة 15/75 مليون بهدف إتمام عملية البناء والتصميم وهذا بتتدج حوالي 5 ملايين، ومن قيمة 50/150 مليون دينار بهدف إتمام عملية شراء وحدة أو دار سكني وهذا بتتدج حوالي 5 ملايين، وتكون نسبة الفائدة حوالي 6 بالمئة القسط المتناقص، وتمتد فترة القرض حتى 15 عام.

ما هي الفئات المستحقة لقرض 150 مليون مصرف الرافدين

قد كشف لنا مصدر مطلع على تفاصيل القرض أن الفئات المستحقة أو الذي يتضمنها القرض تكون على النحو الآتي:

الفئة الأولى هم المتقاعدين والذي تبلغ أعمارهم من ضمن العمر التأميني المحدد لهم، وفي حالة انتهاء مدة القرض، تكون ضمانتهم الماستر كارد، بالإضافة إلى تقديم سند عقاري كرهن للبنك ويكون رهن تأميني من الدرجة الأولى( قيمة القرض المالية بالإضافة إلى 25٪).

وبالنسبة إلى المتقاعدين ممن لم تتجاوز أعمارهم العمر التأميني المحدد لهم، قبل إنتهاء فترة القرض، فيتوجب عليهم تقديم كفيل موطنا، يكون راتبه الشهري في بنك حصرا، بالإضافة إلى تقديم سند عقاري كرهن للبنك ويكون رهن تأميني من الدرجة الأولى ( قيمة القرض المالية، بالإضافة إلى 25٪).

الفئة الثانية هم الموظفون المواطنة رواتبهم الشهرية في بنك الرافدين حصرا العراقي، بالإضافة إلى أن الضمانة تكون الماستر كارد، ليس ذلك فقط بل إضافة سند عقاري كرهن للبنك ويكون رهن تأميني من الدرجة الأولى ( قيمة القرض المالية، بالإضافة إلى 25٪).

الفئة الثالثة من المواطنون التي تكون ضمانتهم عبارة عن كفيل مواطن راتبه الشهري في بنك الرافدين حصرا العراقي، ويقدم سند عقاري كرهن للبنك ويكون رهن تأميني من الدرجة الأولى (قيمة القرض المالية بالإضافة إلى 25٪).