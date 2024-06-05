تحديث واتساب الذهبي 2024 اخر اصدار WhatsApp Gold ومميزات خفية لا تعلمها

تحديث واتساب الذهبي المجاني والمضاد للحظر يأتي بميزات وخصائص لا تعد ولا تحصى، بالإضافة إلى كونه خاليًا من الإعلانات ويتضمن التطبيق العديد من التعديلات من أبرزها ميزة إخفاء مشاهدة الحالة، مما يتيح للمستخدمين مشاهدة حالات أصدقائهم دون علمهم. يتيح لك تنزيل النسخة الأخيرة من واتساب الذهبي إرسال ملفات بأحجام أكبر، مما يسمح لك بمشاركة ملفات الوسائط بسهولة مع أصدقائك.

تحديث واتساب جولد على هواتف الأندرويد

لا يمكن تنزيل تطبيق واتساب جولد من متجر جوجل بلاي، لذا يجب تحميله من خلال ملف التثبيت الخاص به. تتضمن الخطوات الآتية:

فتح المتصفح. البحث عن “Download WhatsApp Gold Apk”. الضغط على الموقع الرسمي للتطبيق.

تنزيل ملف التثبيت على الهاتف

. الدخول إلى إعدادات الهاتف وقسم التطبيقات.

تفعيل خيار “تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة”.

الذهاب إلى ملفات الهاتف والنقر على ملف التثبيت.

التأكد من تنزيل التطبيق بنجاح.

حذف ملف التثبيت بعد الانتهاء. النقر على أيقونة التطبيق وإدخال رقم الهاتف واسم المستخدم لإنشاء الحساب.

مميزات تطبيق واتس آب الذهبي