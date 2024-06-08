قروض مصرف الرافدين 25 مليون 2024 كي‎| Qi ‎💚 تعليمات منح السلف الالكترونية للمتقاعدين والموظفين rafidain-bank.gov.iq

أعلن مصرف الرافدين عن العديد من التعليمات المتعلقة بقواعد السلف الإلكتروني الخاصة بالموظفين والمتقاعدين، لذا فقد اهتم الكثيرون بالبحث عن جميع معلومات قروض مصرف الرافدين 25 مليون، فقد حدد المصرف أن قيمة السلفة المالية تبدأ من 5 ملايين وحتى 25 مليون، ولهذا فنحن الآن سوف نعرض من خلال هذه المقالة جميع التعليمات التي كشف عنها المصرف بالإضافة إلى عرض تفاصيل قروض المصرف المقدرة ب 25 مليون.

قروض مصرف الرافدين 25 مليون

فور الإعلان عن قروض مصرف الرافدين 25 مليون قد أدى ذلك إلى اهتمام الكثيرون بمعرفة كافة التفاصيل حول هذه القروض المقدمة من بنك الرافدين، لذلك فقدت اهتم المصرف بعرض بعض التفاصيل كَالتعليمات والشروط الخاصة بعملية السلف الإلكتروني خاصةً التي تتضمن الموظفين والمتقاعدين، وكانت هذه المعايير كالآتي:

قيمة السلفة تكون حسب رغبة العميل:

وهذا يكون عن طريق زيارة العميل لأحد فروع البنك بهدف التقدم على السلفة من خلال مركز الإسناد وهو متاح داخل البنك.

أو من خلال الذهاب إلى تطبيق مصرف الرافدين ومتابعة الاجراءات و التقديم من خلال رواتبهم على مصرف حصرا.

من المعايير المحددة أنه يجب امتلاك المتقدم على السلفة خدمة و أن لا تقل عن عام، وذلك خاص ب موظفي دوائر الدولة ومنتسبي وزارة الدفاع والداخلية المواطنة راتبهم لدى مصرفنا. حدد البنك مبلغ السلفة فيبدأ من 5 مليون حتى 25 مليون دينار وفقا لاستحقاق الفرد المتقدم على هذه السلفة وبما يتلاءم مع مقدار راتبه الشهري الإجمالي بالإضافة إلى ضمان بطاقة الماستر كارد المستخرجة من مصرف الرافدين. فئة المتقاعدين فيتضمن المتقاعد حصرا على ألا يزيد عمره عن 73 عاما كما لا يتجاوز العمر التأميني المحدد له. تم تحديد فترة السلفة وتقدر ب 5 سنوات بحوالي 60 شهر كما يتم السداد عن طريق أقساط شهرية متساوية. يشترط عدم منح الموظف المستلف براءة ذمة في حالة إحالته على التقاعد ويتم اتباع الآتي:

أن القيمة المالية المتبقية من السلفة يمكن أن تتم عملية السداد لها عن طريق الدفع من مكافأة نهاية الخدمة ومتراكم الإجازات، فتُسدد إلكترونيا، بالإضافة إلى كتابة تعهد خطي يتم التصديق عليه من قبل قسم قانوني يلزم الفرد بالسداد.