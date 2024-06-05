خبر سار للعراقيين.. “وزارة العمل” تعلن ظهور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في هذا الموعد! ⭕️ شوف اسمك بسرعة ✅

أصبح من إمكان المواطنين معرفة إن كانوا يستطيعون الحصول على الدعم أم لا من خلال رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والذي تم الإعلان عنه عبر وزارة العمل العراقية، والجدير بالذكر أنها أكدت على إمكانية التحقق من الأسماء بطريقتين الأولى من خلال المنصة التابعة لها والثانية عبر منصة مظلتي، بجانب ذلك أشارت إلى شروط القبول وغيرها من التفاصيل المهمة بالنسبة للمواطنين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق على رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة كما أشارت آلية التحقق وهي كالآتي:

الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

إضافة رمز التحقق المرئي.

النقر على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة الأخيرة.

تدوين المعلومات المطلوبة بدقة.

النقر على الاستعلام.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بالكشف عن المشمولين في الوجبة الأخيرة لعام 2024 كما أكدت على إمكانية الاستعلام عنهم من خلال منصة مظلتي التابعة لها عبر الآتي:

الانتقال إلى منصة مظلتي.

زيارة قسم الرعاية الاجتماعية.

تحديد المحافظة التابعة لها المستعلم.

تدوين المعلومات المطلوبة.

تسجيل رقم الوجبة المرغوب الاستعلام عنها.

النقر على البحث.

تحميل الملفات والبحث بداخلها عن أسماء المقبولين.

شروط الاستفادة ببرنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

أشارت وزارة العمل على مجموعة من المواصفات والضوابط التي يجب على المواطن أن يستوفيها كي يتمكن من الانضمام إلى برنامج الرعاية الاجتماعية وهي كالآتي: