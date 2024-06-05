اسعار سوزوكي جراند فيتارا 2024 افضل السيارات الرياضية بمواصفات خيالية ✅✅✅✅

لا تزال اسعار سوزوكي جراند فيتارا 2024 محط اهتمام بالنسبة للكثيرين خصوصًا بعد انخفاضها لما يزيد عن 200 ألف جنيه، وتتمثل جاذبية السيارة في كونها مناسبة للعائلات الباحثة عن مركبات تجمع ما بين التكنولوجيا والأداء خصوصًا أنها من السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات والأنيقة خارجيًا وداخليًا.

اسعار سوزوكي جراند فيتارا 2024

إن سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 متوفرة على فئتين من التجهيزات والأسعار بسوق السيارات وهي كالآتي:

يبلغ سعر سيارة سوزوكي جراند فيوريتا 2024 الفئة الأولى مليون و750 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية مليون و800 ألف.

وبالرغم من ذلك الارتفاع إلا أنها ما زالت خيار مميز للعائلات الباحثة عن مركبة رياضية متعددة الاستعمالات تجمع ما بين العملية والفخامة.

مواصفات سيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024

إن هذه السيارة تعتمد على محرك طبيعي بسعة 1500 سي سي يولد قوة تبلغ 105 حصان ومكون من 4 أسطوانات كما يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي متوفر بأربع سرعات مما يمنح تجربة قيادة سهلة واقتصادية، والجدير بالذكر أن هناك العديد من المواصفات الأخرى سواء الخارجية أو الداخلية بالسيارة منها الآتي: