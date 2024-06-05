ما المدارس التي رفعت النتائج الكويت؟ .. طريقة الاستعلام عن النتائج عبر www.moe.edu.kw

يبحث الكثيرين عن المدارس التي رفعت النتائج الكويت وهذا على الرغم من أن وزارة التربية قد أعلنت فقط عن الآلية التي يتم من خلالها الاستعلام عن النتائج ولم تؤكد موعد ظهورها في المدارس المختلفة، والجدير بالذكر أنها وفرت ما يزيد عن طريقة واحدة يتم من خلالها إجراء الاستعلام منها موقعها الرسمي وتطبيق سهل الذكي.

المدارس التي رفعت النتائج الكويت

من المفترض أن ينتهي الطلاب في الكويت من أداء اختباراتهم بتاريخ 27 مايو 2024 وبعد هذا سيتم تصحيح الأوراق ومراجعتها قبل رصدها واعتمادها بصورة رسمية من خلال الوزارة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك الكثيرين ممن يتساءلون عن المدارس التي رفعت النتائج، وفي الحقيقة أنه لا توجد أي مدرسة إلى اليوم قامت بذلك نظرًا لعدم انتهاء الامتحانات ولكن يتوقع نشرها في 30 مايو 2024.

الاستعلام عن نتائج الصف العاشر الكويت

توجد أكثر من طريقة حسب المذكور عبر وزارة التربية الكويتية للاستعلام عن نتائج الطلاب بصفوف النقل المختلفة سواء العاشر أو الثاني عشر أو أي صف آخر وهي كالآتي:

الانتقال إلى موقع وزارة التربية الكويتية.

اختيار نتائج الطلاب.

إضافة المرحلة التعليمية والعام الدراسي.

كتابة معلومات الطالبة أو الطالب سواء بالاسم أو الرقم المدني أو الرقم التسلسلي.

الضغط على الاستعلام عن النتيجة.

الاستعلام عن النتائج عبر تطبيق سهل

يمكن للطلاب أن يستعملوا ويتحققوا من النتائج الخاصة بهم بالكويت بأي صف من صفوف النقل وخاصة الصف العاشر من خلال تطبيق سهل والموفر عبر وزارة التربية لتسهيل الأمور على الطلاب وأولياء الأمور وهذا باتباع الآتي: