تحديث اي فوتبول واحصل علي اكثر من 1000 كوينز .. اضافات اسطورية

لعبة اي فوتبول تعد من الالعاب التي يعشقها عدد كبير من اللاعبين حول العالم، ولذلك يتابع اللاعبين عمليات تحديث اي فوتبول المستمرة وذلك للاستفادة من أي إضافات تقوم اللعبة بتحسينها للاعب، حيث تضم اللعبة عدد كبير من اللاعبين المميزين حول العالم والذين يلعبون فى أفضل أندية العالم يمكنك من خلال هذه اللعبة قيادة فريق والفوز بأفضل البطولات في متعة وتسلية تامة.

تحديث اي فوتبول

يعد الحصول على تحديث اي فوتبول من أهم الأمور التي يبحث عنها عدد من اللاعبين حول العالم حيث قامت اللعبة بإصدار أخر تحديث لها في 1 يونيو 2024 لأجهزة الاندرويد ويمكن الحصول على التحديث من خلال التالي:

يتم التوجه إلى متجر جوجل بلاي على هاتفك الاندرويد.

ومن ثم بالتوجه إلى قائمة البحث.

قم بكتابة اسم لعبة اي فوتبول.

بعدها يتم الضغط على أيقونة البحث.

في حالة كانت اللعبة موجودة بالفعل يتم الضغط على كلمة تحديث.

وفي حالة لم تكن موجودة على الهاتف يتم تنزيل اخر اصدار من اللعبة.

احرص على أن تقوم بتحميل APK وذلك لضمان تشغيل اللعبة بأفضل جودة.

الفرق الكروية المتوفرة على اخر تحديث

جاء تحديث اي فوتبول ليوفر للاعبين الممارسين للعبة على أجهزة الاندرويد عدة فرق كروية يمكن اللعب من خلالها، ومن هذه الفرق ما يلي: