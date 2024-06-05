الموارد البشرية توضح خطوات التسجيل في منصة قوى وأبرز شروط التسجيل

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة قوى لتقديم خدمات خاصة بالعمل سواء إصدار الرخصة أو توفير فرص العمل مناسبة للكفاءات والخبرات وإصدار التأشيرات وإنجاز كافة مهام المؤسسات بسهولة ويسر، هذا بالإضافة إلى حفظ حقوق المؤسسة وصاحب العمل والعامل، والجدير بالذكر أن تلك الخدمات تقدم للمواطنين والمقيمين على حد السواء وذلك في إطار تطبيق التحول الرقمي.

خطوات التسجيل في منصة قوى

تقدم منصة قوى خدمات متعددة لصاحب العمل وللعاملين من أبناء المملكة العربية السعودية أو جنسيات مختلفة، حيث تتم كافة الخطوات بطريقة الكترونية ميسرة مما جعل هناك تهافت في الإقبال والتسجيل بداخل المنصة، وتتم خطوات التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة قوى. النقر على تبويب تسجيل دخول ثم النقر على تسجيل دخول الموجودة في الصفحة الرئيسية. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل دقيق. يتعين على مقدم الطلب إدخال رقم الإقامة في حال إن كان لا يحمل الجنسية السعودية أو تقديم رقم الهوية الوطنية الشخصية في حال إن كان من المواطنين. كتابة كود التحقق بشكل دقيق. النقر على خدمة المتابعين. كتابة رقم الهاتف الجوال. قراء كافة شروط المنصة ثم النقر على زر موافق.

شروط الانضمام لمنصة قوى

يتطلب الالتحاق بمنصة قوى توافر عدد من الشروط وهم: