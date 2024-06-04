تحديث واتساب عمر الذهبي “بدون حظر” بشكل مختلف .. مفاجأة صادمة «اعرفها وسابق الكل»

مما لا شك فيه أن عدد كبير من المستخدمين يبحثون عن تحديث واتساب عمر الذهبي تلك النسخة المعدلة والمطورة من واتساب الأصلي والتي تتميز بعدة مميزات لا توجد في التطبيق الأصلي أو غيرها من تطبيقات واتساب المعدلة، من أبرز هذه المميزات هو لون النسخة الذهبي والذي يختلف كليا عن لون النسخة الأصلية وهو الأخضر، ويذكر أن مطور النسخة عمر قام بتطوير ست نسخ من ضمنهم نسخة واتساب الذهبي، الذي نحن بصدد الحديث عنها.

تحديث واتساب عمر الذهبي

هناك الكثير من المميزات التي يحصل عليها المستخدم بعد تحديث واتساب عمر الذهبي، والتي تميز النسخة عن غيرها من النسخ المعدلة، ذلك بجانب لونها الأصفر المميز، ومن أبرز مميزات النسخة ما يلي:

في نسخة واتساب الذهبي يمكن للمستخدم أن يقوم تفعيل الرد التلقائي على الرسائل، فهو بذلك مناسب جدا لأصحاب الأعمال.

يمكن جدولة الرسائل وتحديد موعد إرسالها في الوقت الذي يرغب فيه المستخدم.

يبلغ التطبيق المستخدم من قام برؤية حالته وذلك عبر إرسال إشعار إلى حساب المستخدم.

كما أنه يبلغ المستخدم أيضا اشعار على الفور في حالة تغيير أحد الأصدقاء لصورته الشخصية.

من خلال هذه النسخة يمكن للمستخدم نشر حالات واتساب فيديوهات طويلة.

يمكن إرسال ما يقرب من 90 صورة مرة واحدة.

من خلال هذه النسخة يمكن للمستخدم إرسال رسالة إلى رقم غير محفوظ في جهة الاتصال.

نسخ تطبيقات عمر

قام المطور عمر أبو ذياب اليمني بتطوير أكثر من نسخة لتطبيق الواتساب الأصلي استطاع فيها التفوق على التطبيق الأصلي بجدارة من بينهم واتساب الذهبي الذي نحن بصدد الحديث عن تحديث واتساب عمر الذهبي في السطور التالية وهذه النسخ هم: