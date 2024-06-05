“500 ولا 1000” كيف اعرف اني مقبول في الدعم المباشر www.asd.ma صرف الدعم الاجتماعي المباشر بعد التسجيل

تساءل البعض عن كيف اعرف اني مقبول في الدعم المباشر والموفر من خلال الحكومة المغربية بسبب غلاء الأسعار والتضخم العالمي، والجدير بالذكر أنها قد أكدت على الآلية التي يتم عبرها الاستعلام عن القبول كما أشارت إلى قيمة المنحة وهو من 500 إلى 1000 درهم مغربي بجانب موعد صرفها وإيداعها بحسابات المستفيدين.

كيف اعرف اني مقبول في الدعم المباشر

يستطيع المواطن المغربي الاستعلام عن قبوله في الدعم المباشر بصورة إلكترونية بعد أن يقدم طلبه وكل الأوراق والمستندات المطلوبة من خلال الآتي:

الذهاب إلى موقع الدعم المباشر.

تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول.

تظهر نافذة تتضمن كل المعلومات الشخصية.

بحث عن قسم حالة الطلب.

هكذا سيظهر إن كان الطلب قد تم قبوله أو رفضه.

شروط التسجيل بالدعم المباشر المغرب

يعتبر الدعم المباشر واحد من أهم البرامج الاجتماعية التي تهدف الحكومة المغربية من خلالها إلى مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخل المنخفض لتلبية متطلباتهم الرئيسية، ولهذا عرضت بعض الشروط التي يتعين على المتقدم استيفائها للتأكد من استحقاقها وهي كالآتي:

المتقدم حامل للجنسية المغربية.

يقيم دائمًا بدولة المغرب.

دخله الشهري أقل من المبلغ الموضوع من قبل الجهات المسؤولة.

لابد أن يمتلك سجل وطني موحد.

مسجل في السجل الاجتماعي الموحد.

يتعين عليه تقديم الأوراق التي تثبت استيفائه للشروط مثل شهادة الدخل وبطاقة الهوية.

صرف الدعم الاجتماعي المباشر بعد التسجيل

وفقًا للمذكور عبر الحكومة المغربية فإن الدعم يتم صرفه بعد التسجيل بالمنصة والتأكد من المعلومات المطلوبة والمستندات وانطباق الشروط المختلفة على المتقدم لمدة لا تتخطى شهر من التسجيل، والجدير بالذكر أن قيمة المعاش تختلف بحسب حالة الشخص حيث أن هناك من يحصلون على معاش بقيمة 500 درهم مغربي بينما يحصل آخرون على مبلغ بقيمة 1000 درهم مغربي.