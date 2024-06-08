إيداع سريع 40000 ريال تمويل الأولى الشخصي فوري بقسط 1411 على 36 شهر لمن تطبق عليهم الشروط .. هل انت منهم؟!

لكل من يرغب في معرفة تفاصيل تمويل الأولى الشخصي 40 ألف ريال يتعين عليه متابعة مقالنا حيث نذكر كل ما يخص ذلك الأمر سواء قيمة الفائدة أو تكلفة التمويل والرسوم الإدارية وغيرها من الأمور التي يرغب المواطنين بمعرفتها، بالإضافة إلى ذلك نوضح شروط الحصول عليه وكيف يمكن التسجيل به بسهولة.

تمويل الأولى الشخصي 40 ألف ريال

إن تمويل الأولى الشخصي 40000 ريال من ضمن التمويلات المميزة بالنسبة لكثير من المواطنين ولهذا يتساءلوا عن التفاصيل المتعلقة به وهي كالآتي:

قيمة التمويل: 40 ألف ريال سعودي.

مدة التمويل: 36 شهر.

تكلفة التمويل: 9%.

قيمة القسط الشهري: 1411 ريال سعودي.

الرسوم الإدارية: 400.

معدل النسبة السنوية: 18%.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من الأولى

للاستفادة بخدمات التمويل الشخصي المقدمة عبر شركة الأولى لابد على المتقدم أن يحقق بعض الشروط المتمثلة بالآتي:

مدة التمويل تتراوح من 6 أشهر إلى 5 أعوام كحد أقصى.

دخل المتقدم لا يقل عن 3690 ريال سعودي.

عمره يتراوح من 21 إلى 60 عام.

المبلغ المطلوب للتمويل من 10000 إلى 500 ألف ريال سعودي.

نسبة الاستقطاع من الراتب يمكن أن تصل إلى 45%.

تقديم الوثائق التي تؤكد استيفاء المواطن للشروط السابقة.

لابد أن يكون المتقدم عمل في المنشأة الخاصة 4 أشهر على الأقل و3 أشهر بالمنشأة شبه الحكومية وشهر واحد بالمنشأة الحكومية.

خطوات التسجيل في تمويل الأولى 2024

يمكن الحصول على تمويل الأولى 40000 ريال سعودي بمنتهى السهولة بعد استيفاء الضوابط والشروط من خلال الآتي: