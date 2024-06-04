حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 قبل عيد الأضحى بالزيادة الجديدة

حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، خبر أصبح على قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة وهذا ما جعل عدد كبير من العاملين بالدولة التعرف على حقيقة الخبر من عدمه خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي يلزم له الكثير من المصاريف وشراء مسلتزمات العيد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024…

حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 قبل عيد الأضحى

ويبحث عدد كبير من المواطنين والعاملين بالقطاع العام عن حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 قبل عيد الأضحى، والذي يعد من أهم الأخبار التي يتم تداولها في الكثير من المواقع الالكترونية، وكانت وزارة المالية عن أنه من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بداية من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، ولمدة 5 أيام وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والذي من المقرر ألأن يكون في 15 يوليو 2024 وأعلنت وزارة المالية عن صرف مرتبات العاملين في القطاع العام من ماكينات الصراف الآلي ATM والبريد المصري ، وتناشد وزارة المالية المواطنين تجنب الإزدحام والتكدس خلال صرف المرتبات وارتداء الكمامات منعاً لإنتشار الأمراض بين المتواجدين.

جدول زيادة مرتبات شهر يونيو 2024