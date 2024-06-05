رسميًا .. رابط نتائج التاسع اليمن صنعاء 2024 عبر وزارة التربية والتعليم اليمنية

حالة من الترقب والانتظار تسود بين الطلاب وأولياء أمورهم في اليمن، حيث يبحث الجميع عن نتائج الصف التاسع للعام 2024 في صنعاء انتهت الامتحانات دون أي شكاوى تتعلق بصعوبة أي مادة بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات، سيتم الإعلان عن نتائج الصف التاسع 2024 في محافظة صنعاء باليمن عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم سنوضح لكم كيفية الحصول على نتائج الصف التاسع في اليمن 2024 من خلال هذا المقال.

طريقة نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024 في صنعاء

ذكرت إدارة التربية والتعليم بمحافظة صنعاء أن نتائج امتحانات الصف التاسع ستعلن قريباً، وستنشر على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية فور اعتمادها يمكن الحصول على النتيجة باستخدام رقم جلوس الطالب من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التعليم اليمنية الإلكتروني.

يتم الضغط على نتائج الصف التاسع.

يتم اختيار العام الدراسي 2023/2024

ثم يدخل رقم جلوسه في المكان المخصص له.

اضغط على عرض النتيجة.

ستظهر النتيجة له بعد رفعها على الموقع الإلكتروني.

موعد إعلان نتائج الصف التاسع 2024 اليمن

من المتوقع أن تكشف وزارة التربية والتعليم في اليمن عن نتائج الصف التاسع خلال الأسابيع المقبلة وذكرت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن النتائج ستصدر في شهر يونيو، بعد أن ينتهي المعلمون من تصحيح كافة المواد الدراسية بدقة وستقوم الوزارة بنشر النتائج على موقعها الرسمي وسط إجراءات أمنية مناسبة.

قررت الوزارة تشكيل لجنة خاصة لاستقبال الشكاوى والتظلمات فور إعلان النتائج، حيث يُمكن للطلاب تقديم تظلمات بخصوص المواد الدراسية التي يختارونها ستتولى اللجنة المختصة عملية إعادة التصحيح والمراجعة بدقة وشفافية بعد ذلك، ينتظر الطالب بضعة أيام لتظهر النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة.