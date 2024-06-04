رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2024 عبر موقع مصر الرقمية والشروط اللازمة

رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2024، من أكثر الأمور التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خاصة في ظل الغلاء الذي تمر به مصر خلال الفترة الأخيرة ، وبطاقة التموين هي مصدر الأمان لعدد كبير من الأسر التي لا تمتلك الدخل الكافي لشراء الخبز الحر أو السلع التموينية التي تقوم بصرفها وزارة التموين للمواطنين مع بداية كل شهر، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن خطوات اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2024 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2024

اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2024، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خاصة بعد الغلاء الذي تعاني منه الأسر المصرية ، وأكد الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لم تعلن عن فتح باب اضافة الزوجة المحرومة حتى الآن، وفي حالة تفعيل الخدمة على موقع مصر الرقمية سوف يتمكن المواطن من إضافة الزوجة المحرومة من خلال إتباع الخطوات الآتية …..

زيارة موقع مصر الرقمية على الإنترنت .

ثم ادخل رقم الموبايل وكلمة المرور الخاصة بك.

بعد ذلك اضغط على خدمات “التموين”

اضغط على اضافة أفراد أسرتي.

ادخل اسم الزوجة والرقم القومي الخاص بها.

تأكد من إدخال البيانات صحيحة .

واختر سبب الضم “زوجة”.

ثم اضغط على إضافة .

سوف تظهر أمامك رسالة تمت الإضافة بنجاح.

من الفئات الأولى بإضافة الزوجة المحرومة

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الفئات الأولى بإضافة الزوجة المحرومة وهم: