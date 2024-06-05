جدول امتحانات وزاري ثالث متوسط 2024 ✅ 🔴رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط /epedu.gov.iq

om Fahd تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
جدول امتحانات وزاري ثالث متوسط 2024 ✅ 🔴رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط /epedu.gov.iq
جدول امتحانات الثالث متوسط 2024 الدور الأول

حددت وزارة التربية العراقية جدول امتحانات الثالث متوسط 2024 الدور الأول وذلك بعد أن تم إجراء اجتماع إلى جميع المسؤولين داخل هيئة الاختبارات بالعراق لتحديد تاريخ الاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية، والجدير بالذكر أن اختبارات الصف الثالث متوسط ضمن أهم الأمور التي تشغل الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية نظرًا لأهمية هذا العام لجميع الطلاب.

جدول امتحانات الثالث متوسط 2024 الدور الأول

أعلنت وزارة التربية في العراق جدول اختبارات الصف الثالث متوسط للعام الدراسي الحالي 2024 لكافة الطلاب والطالبات، حيث أن بدأت الاختبارات في يوم الثلاثاء الذي وافق تاريخ 21 مايو 2024 على أن تستمر إلى يوم الأربعاء الذي يوافق 5 يونيو 2024، والجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية تعلن باستمرار جميع التفاصيل التي تتعلق باختبارات الطلاب.

جدول امتحانات الثالث متوسط 2024 الدور الأول
جدول امتحانات الثالث متوسط 2024 الدور الأول

موعد إعلان نتائج الطلاب

يتساءل العديد من الطلاب والطالبات بشأن تاريخ إعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق الدور الأول 2024 تزامنًا مع استمرار اختبارات الطلاب لأنها تنتهي في 5 يونيو 2024، ولكن وزارة التربية إلى الآن لم تعلن عن موعد محدد يتم به إعلان النتيجة، وفي حال ظهور نتائج أي محافظة من العراق سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

جدول امتحانات وزاري ثالث متوسط 2024
جدول امتحانات وزاري ثالث متوسط 2024

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

أشارت وزارة التربية العراقية أن الاستعلام على نتيجة الصف الثالث المتوسط تكون من خلال خطوات إلكترونية بسيطة تتمثل فيما يلي:

  • الولوج إلى موقع وزارة التربية في العراق.
  • النقر على أيقونة نتائج الامتحانات.
  • ثم تحديد العام الدراسي.
  • وبعدها النقر على الفصل الدراسي.
  • اختيار الترم الثاني.
  • تحديد المحافظة.
  • ثم كتابة اسم الطالب.
  • وبعدها إدخال رقم الجلوس.
  • الخطوة الأخيرة تكون النقر على أيقونة عرض النتيجة.
  • وهكذا سوف تظهر أمام الطالب نتيجة الدور الأول الثالث متوسط فور الإعلان عنها.
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om Fahd

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