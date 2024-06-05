لو أنت منهم هتجهز نفسك .. منحة الزواج 2024 مصر خطوات التسجيل والمبلغ المستحق

منحة الزواج هي منحة تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، وتكون عبارة عن دعم مادي لمساعدة اليتامى، الذين كان آبائهم يحصلون على معاشات، حين كانوا على قيد الحياة، حيث تحرص الحكومة المصرية على توفير فرص الزواج لكافة الشباب، الذين يريدون الزواج، ومساعدتهم على إكمال حياتهم، عن طريق دعمهم بمبلغ مادي، ويتساءل المستحقين عن طريقة التسجيل في منحة الزواج لعام 2024، والتي قد أعلن عنها بالفعل من قبل التأمينات الاجتماعية.

كيفية الحصول على منحة الزواج 2024 مصر

يتساءل العديد من المواطنين المصريين الذين يريدون الحصول على منحة الزواج لعام 2024 في مصر، عن طريقة التسجيل فيها، والتي تكون كالتالي:

سيكون عليك في البداية الذهاب إلى المنطقة التأمينية التي بها ملف صاحب المعاش.

ثم قم بتقديم طلب الحصول على المنحة.

وبعدها سيطلب منك المسؤول بعض المستندات، وهي: صورة من شهادة الزواج، أو صورة من عقد الزواج العرفي، صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم، نموذج طلب صرف منحة الزواج.

وبعدها سيكون عليك ملء نموذج طلب صرف منحة الزواج.

ثم قم بتقديم كافة هذه المستندات للمسؤول، وهكذا تكون قد سجلت في منحة الزواج لعام 2024.

الفئات التي يمكنها الحصول على منحة الزواج 2024

قامت التأمينات الإجتماعية بالإعلان عن بعض الفئات التي يمكنها الحصول على منحة الزواج لعام 2024 في مصر، بحسب قانون التأمينات والمعاشات رقم 48 لسنة 2019، تحصل الفتاة بعد وفاة والدها أو من كان يعولها، على منحة الزواج، أما بالنسبة للأبناء الذكور، يمكنهم الحصول على منحة القطع، وهي منحة يحصل عليها الإبن عند انقطاع المعاش عنه بعد وفاة والده أو من كان يعوله.

مبلغ منحة الزواج في مصر 2024

قد أعلنت التأمينات الإجتماعية عن أن مبلغ منحة الزواج يساوي، قيمة المعاش الذي كان يحصل عليه المتوفي لمدة 12 شهر، أي أن من كان يحصل على معاش قيمته 1000 جنية، تكون منحة الزواج لأبنائه 12 ألف جنية، ولكن يجب أن يتقدم أبنائه خلال 5 سنوات من تاريخ الوفاة، حيث إذا قد تجاوز تاريخ الوفاة 5 سنوات لا يمكن الحصول على المنحة.