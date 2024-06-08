جدول امتحانات السادس اعدادي 2024 بعد التعديل “العربية والكردية والتركمانية والأجنبية” الدور الأول 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن جدول امتحانات السادس اعدادي 2024 بجانب مدة إقامة الامتحانات وتاريخ نهايتها وهذا بعد أن تساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن ذلك، بالإضافة إلى هذا أشارت إلى الطرق التي يتم من خلالها الاستعلام عن النتائج وهذا سواء من خلال منصتها الرسمية على الإنترنت أو عبر موقع نتائجنا.

جدول امتحانات السادس اعدادي 2024

بناءً على ما صرحت عنه وزارة التربية العراقية فإن بداية اختبارات الطلاب في الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الأول توافق 8 يونيو 2024 بينما ستنتهي في 2 يوليو 2024 باختبار اللغة الفرنسية، وتتمثل تفاصيل الجدول الآتي:

تنزيل نتائج السادس الاعدادي 2024

بعد الانتهاء من الاختبارات واعتماد النتائج وظهورها يستطيع الطلاب الاستعلام عنها من خلال المنصات المعتمدة التي قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عنها من ضمنها منصتها الرسمية وذلك عند اتباع الآتي:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية.

إضافة كود التحقق المطلوب.

كتابة المحافظة المعنية.

النقر على تنزيل.

فك ضغط الملف والبحث عن الاسم باستعمال الرقم الامتحاني.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024

من ضمن الأساليب الأخرى التي أتاحتها وزارة التربية العراقية للتحقق من نتائج السادس الاعدادي 2024 بعد إجراء الامتحانات وإعلان الدرجات منصة نتائجنا وهذا عند اتباع الآتي:

الانتقال إلى منصة نتائجنا.

النقر على نتائج السادس الاعدادي 2024.

اختيار نتائج الامتحانات.

الضغط على السادس الاعدادي.

إضافة معلومات الطالب مثل الاسم ورقم الجلوس.

تحديد المحافظة التي يقطن بها.

النقر على استعلام عقب التأكد من إضافة البيانات الصحيحة.

إرشادات أداء اختبارات السادس الاعدادي

وضحت وزارة التربية العراقية مجموعة من الإرشادات التي يتعين على الطلاب الانتباه لها كي يتمكنوا من أداء اختبارات السادس الاعدادي بدون حدوث أي مشكلة وهي كالآتي: