شفرات جاتا الاصلية ( المال + السلاح + الصحة وعدم الموت + الهروب من الشرطة + نساء+ ..) أقوي الاكواد علي جهازك

يبحث كل لاعبي اللعبة القتالية جاتا عن شفرات جاتا الاصلية، والتي تمنح اللاعب الكثير من المزايا والاضافات في اللعبة التي تجعله يستمتع باللعبة، حيث يمكنه شراء الأسلحة والقذائف والذخيرة، وأيضا الحصول على الكثير من الصحة والقوة، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل وضع الأدرينالين الذي يجعل اللعبة أكثر متعة وإثارة، ومن خلال هذا التقرير يمكن للاعب الحصول على أفضل شفرات جاتا ويقوم باستخدامها في اللعبة بكل أمان.

شفرات جاتا الاصلية

في الفقرات التالية نوضح لكم أهم شفرات جاتا الاصلية التي تمكن اللاعب من الحصول على الكثير من المزايا والإضافات التي تجعل اللعبة أكثر تشويقا وتسلية، وتتمثل تلك الشفرات في التالي:

حتى يتمكن اللاعب من زيادة مستوى الصحة والدروع يمكنه استخدام شفرة ASPIRINE.

من خلال استخدام Shefrat gta “THUGSTOOLS” يمكن الحصول على مجموعة من الأسلحة الأساسية مثل البنادق والسكاكين، والقنابل اليدوية وغيرها.

للحصول على سيارات سباق سريعة يمكن تفعيل شفرة GETTHEREFAST.

حتى تتمكن من تقليل البحث عليك من قبل الشرطة يمكنك استخدام شفرة LEAVEMEALONE.

أما لتغيير الطقس داخل اللعبة يمكنك تفعيل شفرة Shefrat gta “PLEASANTLYWAR.

مميزات شفرات جاتا

ترجع أهمية البحث عن شفرات جاتا الاصلية من قبل اللاعبين أن الشفرات تمنح اللاعب الكثير من المميزات داخل اللعبة ويعد من أهمها ما يلي: