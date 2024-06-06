رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٤ .. معدلات النجاح في الصف السادس الاعدادي وفق النسبة المئوية

يبحث الطلاب في العراق عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٤ الذي قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عنه، والجدير بالذكر أنها لم تذكر آلية واحدة للتحقق من النتائج بل أكدت على إمكانية الاستعلام بأكثر من طريقة منها استعمال منصة نتائجنا.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٤

يستطيع الطلاب في العراق التحقق من نتائج السادس الاعدادي 2024 بالاسم من خلال منصة نتائجنا وفقًا للمذكور عبر وزارة التربية العراقية باتباع الآتي:

الذهاب إلى موقع نتائجنا.

النقر على نتائج السادس الاعدادي.

اختيار نتائج الامتحانات.

الضغط على السادس الاعدادي.

إضافة معلومات الطالب مثل اسم ورقم جلوسه.

تحديد المحافظة التي يقطن بها.

بعد التيقن من إضافة المعلومات بصورة صحيحة يجب النقر على الاستعلام.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024

أشارت وزارة التربية العراقية إلى إمكانية التحقق والاستعلام من نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 من خلال منصتها الرسمية وهذا عند اتباع الآتي:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية.

إضافة رمز التحقق.

الانتقال إلى أعلى الشاشة.

اختيار الاستعلام عن النتيجة.

تحديد المحافظة التي يدرس الطالب بها.

الضغط على الاستعلام.

هكذا ستظهر النتيجة بجانب الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2023

ذكر مسؤول في وزارة التربية العراقية أنه يمكن الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها، كما أضاف إلى أن الوزارة ستقوم بنشرها رسميًا على مواقعها الأصلية والمعتمدة مثل نتائجنا وغيرها.

معدلات النجاح في الصف السادس الاعدادي

يعد تحقيق المعدل المطلوب في الصف السادس الاعدادي أحد الأمور التي تنقل الطالب للمرحلة اللاحقة وتتمثل التقديرات بالنسب المئوية بالآتي: