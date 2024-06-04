وجبتك الجديــــدة نزلت!!.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي pdf

يود الاطلاع على اسماء الرعاية الاجتماعية عدد ليس بقليل من المواطنين في العراق حيث تقدم لهذه الوجبة أكبر عدد من المواطنين وذلك لأن الكثير من أبناء الشعب العراقي يرغب في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، حيث من المتوقع أن يستفيد من هذا الدعم أكثر من 5458 مواطن عراقي في جميع أنحاء العراق المتفرقة، الوجبة تساعد في سد الاحتياجات الأساسية للمواطنين المستفيدين.

اسماء الرعاية الاجتماعية

تشمل اسماء الرعاية الاجتماعية جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق ويعد من أبرز هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون رب الأسرة المتقدم للحصول على الدعم يعول 4 أفراد فأكثر.

يشترط أن يكون من أفراد العمالة البسيطة التي لا تأمين لها في الدولة.

كما يشترط أن لا يكون عمر المتقدم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية يفوق 60 عام وأن لا يقل عن 18 عام.

كما يشترط أن يكون المتقدم لا يمتلك أي وظيفة في القطاع العام للدولة أو في القطاع الخاص.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

على المواطن الراغب في الاستعلام عن اسمه ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية أن يقوم باتباع خطوات بسيطة وميسرة ومن أهم تلك الخطوات ما يلي: