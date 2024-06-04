احجزها الآن .. شقق هيئة المجتمعات العمرانية 2024 هيكون عندك شقة تمليك

أعلن الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عن أنه سيتم طرح شقق جديده لعام 2024، والتي ستضم آلاف الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين الذين يمتلكون وظائف بدخل محدود، أو للمواطنين المصريين بشكل عام، ولذلك قد تساءل كافة المواطنين المصريين الذين يريدون امتلاك شققهم الخاصة، عن طريقة حجز هذه الوحدات السكنية، التي قد وفرتها هيئة المجتمعات العمرانية، وعن شروط الحصول على هذه الوحدات السكنية.

طريقة حجز شقق هيئة المجتمعات العمرانية 2024

قام مسؤولين عن الهيئة بتوضيح رابط يُمكن كافة المواطنين المصريين، الذين يريدون حجز شقق هيئة المجتمعات العمرانية لعام 2024 الحجز بشكل إلكتروني، ويمكنهم أيضًا من الإستعلام عن أي معلومات يريدون معرفتها عن هذه الشقق، كما يمكنهم من متابعة موعد طرح هذه الشقق عن طريق موقع هيئة المجتمعات العمرانية من هنا.

شروط الحصول على شقق هيئة المجتمعات العمرانية 2024

قد أعلن المسؤولين عن هيئة المجتمعات العمرانية عن بعض الشروط، التي تمكن الذين يريدون الحصول على شقق لعام 2024 من الحصول عليها، والشروط هي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام، وألا يتجاوز عمره 51 عام.

في حال كان المتقدم صاحب معاش يجب ألا يتجاوز عمره 75 عام.

يجب أن يكون المتقدم لا يستفيد من أي مجتمعات عمرانية أخرى.

يجب أن يقوم المتقدم بتقديم شهادة تثبت أنه يعمل في وظيفة براتب شهري لا يقل عن 2700 جنية، ولا يزيد عن 7000 جنية.

المستندات المطلوبة لحجز شقق هيئة المجتمعات العمرانية 2024

يمكنك تقديم بعض المستندات البسيطة من أجل حجز شقق هيئة المجتمعات العمرانية لعام 2024، وتكون هذه المستندات كالتالي: صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم، في حال كان المتقدم متزوج يجب تقديم عقد الزواج، في حال كان للمتقدم أبناء يجب تقديم شهادة ميلادهم، صورة من إيصال سداد مقدم الحجز، شهادة تثبت الدخل الشهري للمتقدم، والدخل الشهري لزوجته في حال كانت تعمل.