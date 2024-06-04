تنسيق مدارس وي بعد الاعدادية + الكليات المتاحه بعدها.. أفضل بدائل الثانوية

البحث عن تنسيق مدارس وي بدء يزداد بشكل ملحوظ وذلك بعد ظهور نتائج الصف الثالث الاعدادي والذي يتم من خلال المجموع الحاصل عليه الطالب الالتحاق بمدارس وي أو غير ها من بدائل الثانوية العامة من مدارس التمريض أو التعليم الفني أو الفندقي أو غيره، من المدارس التي يفضلها عدد من الطلاب وفقا لميولهم وتبعا للمجموع الخاص بهم.

تنسيق مدارس وي

من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن تنسيق مدارس وي، كما حددت الشروط الخاصة بالالتحاق بهذه المدارس وجاء تنسيق مدارس وي على النحو التالي:

من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر عن أن تنسيق مدارس وي للعام الدراسي 2023, 2024 هو 250 درجة.

كما وضحت أن مدة الدراسة داخل مدرسة وي لمدة ثلاث سنوات.

يدرس الطالب في هذه المدرسة تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

شروط مدرسة وي بعد الشهادة الاعدادية

مثل ما وضحت وزارة التربية والتعليم تنسيق مدارس وي، وضحت أيضا الشروط اللازمة للتقديم في مدارس وي حيث يعد من أبرز هذه الشروط ما يلي: